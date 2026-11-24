«Lo sport preferito degli ipotetici candidati di sinistra è prendere le distanze da Beppe Sala. Majorino e Calabresi stanno dicendo che bisogna cambiare tutto, lo stanno scaricando in maniera barbara. Quasi quasi divento suo tifoso...». Il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa ieri a «Italia Direzione Nord» in Triennale usa l’ironia per ribattere al sindaco che poco prima, sullo stesso palco, ha sostenuto che la campagna per le Comunali «a sinistra si sta scaldando mentre il centrodestra è assente, come se fosse rassegnato al fatto che non potranno mai vincere. É buffo perchè è proprio chi deve recuperare che si fa sentire in maniera forte, probabilmente non ci credono molto». Secondo La Russa invece «Sala parla a nuora perchè suocera intenda, non hanno ancora scelto e attacca noi sperando che almeno su questo siano tutti d’accordo». In compenso Sala ricorda ai candidati in campo - da Calabresi al Pd Majorino alla vicesindaco Scavuzzo - che le primarie «sono un terno al lotto, nel 2016 vinsi con il 42% ed ero l’outsider, se Majorino si fosse ritirato dicendo di votare la vicesindaca Pd Balzani avrei perso». E avverte i candidati: «Decidano i ruoli chiave, dg, capo di Gabinetto e assessore al Bilancio, o quelli», i partiti, «sono molto abili, salteranno tutti addosso». La sindaca di Genova Silvia Salis esprime «solidarietà per quello che ha fatto in questi 10 anni» a Sala e sostiene che «a Milano sarebbe meglio arrivare a un nome del campo progressista senza primarie, sono un po’ fratricide». Non parteciperà Azione, il leader Carlo Calenda spiega che «il campo largo sceglierà il suo nome, se è di qualità e risponde al nostro orientamento lo appoggeremo. Sosterremo Calabresi se sarà la scelta» anche se commentando l’ipotesi del sottosegretario Matteo Perego proposto da Fi sostiene che sia «una persona perbene, moderata. Spero che sarà un confronto tra persone serie sui temi di Milano e non su fascisti- comunisti».

A incalzare il centrodestra sulla scelta è anche il governatore leghista Attilio Fontana: «Siamo impantanati, il tempo stringe». Definizione che non trova d’accordo l’eurodeputato FdI Carlo Fidanza: «Abbiamo tre ottimi nomi», Silvia Sardone (Lega), Perego (Fi) e Maurizio Lupi (Nm), «con una campagna assolutamente giocabile. Sono ottimista». Rispetto a 5 anni fa «abbiamo un centrosinistra che annaspa anche sul metodo». Si augura che «una volta chiusa la partita sulla Manovra i leader nazionali possano chiudere anche quella dei candidati di tutte le città al voto nel 2027». Il sottosegretario leghista Alessandro Morelli condivide con Fontana che «si debba accelerare» ma «noi la campagna l’abbiamo già iniziata e puntiamo su Sardone». Esclude una spaccatura: «Non può esistere in una grande città come Milano, causerebbe ripercussioni a livello nazionale». Il leader Matteo Salvini «stringe»: «É urgente decidere e Sardone sarebbe un ottimo sindaco». La vicepresidente Fi del Senato Licia Ronzulli pone come deadline «entro il Ponte dell’Immacolata». Perego, ribadisce il segretario di Fi Antonio Tajani, «è il profilo giusto, giovane e autorevole, per una nuova stagione di crescita a Milano».