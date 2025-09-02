"Cominciamo con un bel vaff...". Il sindaco Bandecchi replica al Pd per le polemiche sulla Ternana

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, si trova attualmente in vacanza per gli ultimi scampoli di estate ma questo non lo tiene lontano dalle polemiche. In particolare, il primo cittadino del centro umbro ha deciso di affacciarsi sui social per rispondere alle accuse che gli sono state mosse dal Partito democratico in merito alla formazione della Ternana, di cui lo stesso Bandecchi è stato proprietario per molti anni.

" Io sono arrivato qua sulla mia barchetta e questa è la mia camera. Ve la voglio far vedere con attenzione, la voglio far vedere a tutti quelli del Pd, specialmente il Pd umbro, che oggi all'improvviso ritira fuori con tutte le cacchio di problematiche che, comunque, loro di fatto hanno e con tutti i torti che hanno anche in Regione, con tutte le cagate e le cazzate che fanno, ritira fuori il fatto che io avrei un conflitto di interesse con la Ternana ", ha dichiarato il sindaco. " Ma si sono scordati il fatto che la Ternana me l'hanno fatta vendere, si sono scordati, quindi, che la Ternana non è più mia. Ora, sinceramente, gli rispondo così al Pd: mentre mando tutto il Pd d'Italia a fare in culo in maniera molto chiara, e il Pd di Terni in modo particolare. Fate una cosa, la prossima volta alla Ternana quando le servono 50 euro dategliele voi. Dai su, cominciamo con un bel vaffanculo. Arrivederci a tutti ", ha concluso, inquadrandosi nello specchio della grande cabina di bordo.

Nelle ultime ore, il sindaco ha rilasciato un'intervista a AM Terni Television in cui ha spiegato che " L’unica vera novità è che l’Università Niccolò Cusano ha deciso di regalare il progetto della clinica a chi deciderà di acquistare la Ternana. Con i debiti attuali sarebbe impensabile che un investitore si sobbarchi anche quell’onere. Sono stanco delle polemiche e delle critiche, quindi il progetto verrà ceduto gratuitamente ai nuovi proprietari ". Ha aggiunto che l'università ha speso 2 milioni per il progetto e che il valore complessivo supera gli 8,5 milioni.

La società sta lavorando perché non ci siano cedimenti. Il mercato ha portato rinforzi importanti ma sul campo ho visto una squadra confusa che in due partite ha tirato una sola volta in porta

", ha concluso nella sua intervista.