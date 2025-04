"Conte e Schlein si mettano l'anima in pace. La Lega è il collante del governo"

Ascolta ora 00:00 00:00

"La Lega è il governo e lo vedrete con i messaggi di oggi e domani, sono una cosa sola. Si mettano l'anima in pace Conte e Schlein”. Così Matteo Salvini ha aperto il Congresso federale della Lega, in corso oggi e domani Lega alla fortezza da Basso di Firenze.

“La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga ed è il collante del governo", ha ribadito il segretario del Carroccio che poi ha precisato: “È un congresso bello, ricco e unitario non perché c'è un solo candidato ma perché ci sono donne e uomini che da tutta Italia oggi costruiranno la storia futura del nostro paese. È il primo congresso nazionale". Per Salvini, però, non si tratta di un semplice “congresso di partito” perché la Lega “è una comunità e una famiglia, è un’altra cosa rispetto ai partiti”.

Salvini ha spiegato che la Lega "è nata per difendere, e – ha detto - da qui uscirà quella che sarà la nostra azione politica: proteggere i confini, i risparmi, il lavoro, il futuro dei nostri figli". Il vicepremier ha assicurato: "Non sarà un congresso 'contro’ qualcuno. Dagli anni '90 a oggi, noi non siamo contro l'Europa, non siamo contro gli stranieri, né contro le diversità. Anzi: siamo il movimento politico che ama e tutela le diversità, perché il buon Dio ci ha fatti diversi”. E poi ha aggiunto: “Sicuramente, questo è un congresso contro ogni tipo di guerra e conflitto, contro le guerre commerciali. Vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con bandiere rosse sventolanti". Il vicepremier non ha dubbi sulla questione dei dazi: "La trattativa col governo americano ci deve essere, sarà complicata, sarà complessa, sarà delicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare". Salvini, poi, ha puntato il dito contro “le politiche europee che stanno distruggendo le nostre imprese” che devono essere azzerate come il Patto di stabilità e il Green deal così come “la burocrazia europea". E ancora: “Parlano dei pericoli dei dazi di Trump sulle auto europee ma stando alle folli direttive 7 milioni di veicoli euro-5 tra poche settimane dovrebbero essere fuori legge”. Salvini ha poi terminato il suo intervento dicendo: “L’intervento politico me lo tengo per domani. Sì, la storia della Lega è una storia di coerenza e di costanza, mai di conformismo. Queste ore dimostrano che c’è bisogno di studiare, di capire, di agire in base a un obiettivo non a breve, ma a medio e lungo termine”.

L'ospite a sorpresa della giornata è Elon Musk che è intervenuto in videocollegamento dopo esser stato presentato proprio da Salvini. "Le restrizioni sulle libertà di espressione sono di impostazione fascista, chi incoraggia la censura in qualche modo sta dicendo che è contro la libertà di espressione", ha detto il fondatore di Tesla che, poi, ha aggiunto: "Le idee dovrebbero vincere per le argomentazioni". Il tycoon americano smentisce le indiscrezioni di Politico secondo cui sarebbe sul punto di lasciare la guida del Dipartimento per l'Efficenza governativa (Doge): "È difficile ridurre la burocrazia, noi siamo molto trasparenti, qualsiasi azione viene postata sul sito web e su X, ma veniamo accusati di qualsiasi cosa, di fatto tagliamo spese assurde, ma ci attaccano ferocemente. Chi vuole ridurre la libertà di espressione, è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler, le restrizioni sono di impostazione fascista". Sollecitato da Salvini, Musk ha parlato anche dei migranti: "L'immigrazione di massa è una cosa folle, porterà alla distruzione di qualsiasi Paese la consenta, è una situazione molto difficile: ci sono 8 miliardi di persone al mondo. Se in un Paese di 50 milioni di abitanti una piccola percentuale del resto del mondo arriva in quel Paese, lo trasforma in un Paese diverso". E ancora: "Un Paese non è una geografia ma le persone che lo abitano: questo è un concetto fondamentale, che dovrebbe essere ovvio".

Secondo Musk "con il terrorismo alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa, i vostri amici, le famiglie, saranno tutti a rischio: vediamo un aumento enorme del numero di attacchi in Italia e, in Europa in generale, e i media cercano di ridurre l'impatto di questi attacchi. Vedremo uccisioni di massa in Europa. Questa è la tendenza".