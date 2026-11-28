Giuseppe Conte rischia anche la cassa. Oltre al nome del Movimento 5Stelle e al simbolo, reclamati dal fondatore Beppe Grillo, l’ex premier potrebbe perdere parte del patrimonio del partito, e a quel punto fare campagna elettorale sarebbe un’impresa. «Tecnicamente è possibile», ci dice l’avvocato Lorenzo Borrè, il quale ha partecipato al contenzioso che nel 2021 a Genova ha già dato ragione a Grillo (quello attuale è a Roma, dove ha sede legale il soggetto politico rappresentato da Conte, prossima udienza il 12 gennaio). «Se c’è una condanna con risarcimento danni o un provvedimento astreinte, si dice così in gergo tecnico, se il giudice ordinasse la cessazione dell’uso del nome e del simbolo», spiega Borrè, «potrebbe stabilire una pena pecuniaria giornaliera per ogni giorno di violazione del divieto. L’altra strada, ma parlo in via teorica non partecipando a questo procedimento, è che Grillo abbia preteso un risarcimento da quando ha chiesto il divieto d’uso: Voi mi avete provocato un danno o comunque avete avuto un ritorno economico in senso lato dall’uso abusivo del simbolo, quindi dovete liquidarmi il danno».

Abbiamo consultato anche l’avvocato Gianluigi Pellegrino, specializzato in diritto costituzionale e amministrativo: «Nel caso il giudice riconoscesse l’uso abusivo del simbolo potrebbe andare così. Poi bisogna valutare il caso specifico», sottolinea, «ma se una sentenza stabilisce che una persona vanta un credito nei confronti di un partito allora il soggetto può provare ad aggredire tutto, anche quello che il partito riceve tramite il 2x1000 o da altre fonti di finanziamento. Oppure ci possono essere altre forme esecutive che consentano di pignorarlo futuro». Soltanto nel 2025 dal 2x1000 il Movimento ha incassato 3 milioni 171mila euro. Le entrate complessive sono state 6,24 milioni. Poco più di 3 milioni i provenienti da parte di parlamentari, consiglieri regionali e cittadini. Un ex parlamentare M5s scherza: «Vediamo se Conte spenderà tutto prima dell’eventuale mazzata...».

Il Giornale, tramite l’intervista all’ex ministro M5s Toninelli, ha svelato il piano di Grillo: qualora riottenesse il simbolo formerebbe un partito di under 25 puntando su energia, ambiente, sanità e tecnologia: sotto i 25 anni non si può essere eletti alla Camera, ed ecco che come il movimento degli studenti in Serbia questi manderebbero in parlamento una serie di professionisti presi dalla società. Martedì, all’hotel Forum di Roma - storico quartier generale - Grillo incontrerà alcuni fedelissimi pronti ad aiutarlo tra cui l’ex senatore Elio Lannutti, l’ex deputato Marco Bella («Non so niente dell’incontro...», ma ci sarà), ed Emanuele Dessì. Incerta la presenza di Alessio Villarosa (vicino a Di Battista), sottosegretario nel Conte I e II. Ci sarà di certo Andrea Stroppa, legato a Musk, e questo dà ulteriore concretezza alle intenzioni di Beppe. Chiediamo a Dino Giarrusso, ex Iena ed ex europarlamentare M5s se ci sarà pure lui: «A oggi non è agenda niente con Beppe. Rispetto la sua storia, ha dato il via al cambiamento, oggi ci sarebbe bisogno di una forza antisistema. Chi è entrato in parlamento grazie a lui sbaglia ad attaccarlo, ma è vero che la base M5s, benché ridotta numericamente, sta con Conte: lo hanno dimostrato i voti degli iscritti. Mi dispiacerebbe se Beppe diventasse una pedina mediatica usata da terzi. Non posso negare però che tra gli ex ci sia un bel fermento, vediamo come va il contenzioso. Io», conclude, «sto dando una mano in Sicilia a La Vardera e al movimento ControCorrente».

In serata, incalzato dai cronisti, Conte ha ostentato sicurezza: «Il percorso di Grillo non mi interessa. Spesso mi ha insultato e ai suoi insulti rispondo col silenzio». In tribunale potrebbe non bastare.