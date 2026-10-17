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Contro il caro carburante bus gratis a Reggio Calabria per 8 giorni

Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, annuncia che il trasporto pubblico della città sarà gratuito per tutti per 8 giorni

Francesco Curridori
In Calabria la protesta dei Tir contro il caro carburante proclamata da Fedralog 17 Ottobre 2026, San Lucido, Italia (Foto Luigi Salsini/LaPresse) In Calabria, a protest by hauliers against high fuel prices, organized by Fedralog October 17, 2026, San Lucido, Italy (Photo by Luigi Salsini/LaPresse)
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A Reggio Calabria il trasporto pubblico sarà gratuito per 8 giorni. Questa la scelta del sindaco di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che di fronte all’emergenza del caro carburanti ha deciso di attuare “un gesto concreto di attenzione” verso la sua comunità.

“Reggio è il primo Comune in assoluto in Italia ad adottare una misura di questo genere in un momento così delicato, affermandosi come apripista a livello nazionale”, si legge in una nota in cui spiega che tale iniziativa “nasce dalla consapevolezza di quanto l’aumento delle difficoltà quotidiane possa pesare sui bilanci familiari, sulla libertà di movimento, sull’organizzazione della vita di ciascuno e dal proposito di alleviare il disagio delle persone”. Cannizzaro è convinto che “un sindaco può fare poco di fronte a una crisi che investe l’intero Paese, ma qualcosa può comunque fare”. Da qui parte la decisione di “intervenire concretamente per stare accanto ai cittadini, offrendo un sostegno immediato e accessibile a tutti”. A Reggio Calabria, giovani, lavoratori, professionisti, genitori e chiunque abbia necessità di spostarsi, potrà farlo gratuitamente per otto giorni. Il provvedimento è volto a promuovere l’uso del mezzo pubblico, riducendo così il ricorso alle auto private e dando una spinta alla mobilità sostenibile. “È il segno di un’amministrazione che sceglie di esserci perché anche un intervento temporaneo può fare la differenza”, si legge ancora nella nota. Cannizzaro esprime, infine, il suo orgoglio per il fatto che Reggio “sia il primo Comune italiano ad attuare una misura del genere”, sottolineando “il valore di un’iniziativa che pone al centro le persone e traduce la responsabilità istituzionale in un aiuto concreto alla comunità reggina”.

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