“Così l’Ia cambia tutto. Le primarie a sinistra? Possono dimostrare che loro non esistono”

Parla Davide Casaleggio, studioso, un po’ filosofo, figlio di Gianroberto, che insieme a Grillo fondò il M5S.

Ha scritto un libro, Post-umani, nel quale sostanzialmente descrive la fine della civiltà dell’homo sapiens e immagina il passaggio a una nuova civiltà dominata dall’intelligenza artificiale.

«Freud diceva che la scienza aveva inferto tre ferite all’amor proprio dell’umanità; Copernico ci tolse dal centro dell’universo, Darwin dal primato fra gli animali, la scoperta dell’inconscio dal governo delle nostre intenzioni. La quarta ferita, con l’Intelligenza Artificiale, riguarda il pensiero. Le prime tre ferite hanno avuto secoli per essere assorbite, quest’ultima produrrà i suoi effetti nel giro di pochi anni».

Siamo alla fine del monopolio dell’essere umano sul pensiero?

«È successo in modo così compartimentato che ce ne siamo accorti poco. In 50 anni di laboratorio avevamo risolto duecentomila strutture di proteine, AlphaFold ne ha pubblicate duecento milioni in poco più di un anno. Il monopolio non ce lo ha tolto nessuno: lo abbiamo ceduto un pezzo alla volta, perché era comodo. Prima al correttore automatico, poi al navigatore, poi a Chatgpt e in futuro forse al nostro agente civico che supporterà le scelte politiche che più rispettano i nostri interessi».

L’Intelligenza artificiale cancellerà il libero arbitrio?

«Nessuno lo cancella per decreto, si erode. Ci sono sistemi che prevedono cosa sceglierai e ti presentano l’elenco delle opzioni: la macchina non decide al posto tuo, decide fra quante cose puoi decidere. Alla libertà politica servono due cose, vedere le regole che ci riguardano e poter cambiare sistema. Per questo sarà importante garantire lo sviluppo open-source dei sistemi di Intelligenza Artificiale».

La politica diventerà un’attività del tutto secondaria?

«Al contrario, si sposta. Arrivano gli agenti civici, assistenti AI ai quali il cittadino delega l’attività di seguire i provvedimenti che lo riguardano ed esprimere preferenze su cento questioni invece che con un voto ogni cinque anni, e anche i partiti sintetici, che le aggregano senza apparato e senza sede».

Lei come giudica la politica italiana, oggi?

«Mentre discutono di premiership, l’intelligenza artificiale riscrive interi settori e la distribuzione della ricchezza: la vera identità perduta è la capacità di pensare oltre le prossime elezioni. E c’è l’astensione. Nel 2024 in Italia ha votato il 49,7 per cento, quindi per la prima volta l’astensione è stata maggioranza assoluta».

La destra sembra abbastanza compatta attorno a un leader, la sinistra non riesce nemmeno a stabilire come scegliere il suo leader...

«La destra ha risolto la leadership, che è un fatto organizzativo prima che politico. Il centrosinistra è fermo sul metodo, deve decidere come si sceglie prima di scegliere. Forse il timore è che delle vere primarie mostrerebbero che la coalizione non esiste».

Che giudizio dà sul campo largo? La destra un disegno politico ce l’ha, il campo largo no, o ne ha troppi.

«È un cartello elettorale per il premio di maggioranza, nato per una ragione tecnica prima che ideale. Quando l’incentivo è la legge elettorale, il legame dura fino alla sera dello spoglio. Sul fronte dei programmi mi piacerebbe leggere cosa si vuole fare per gestire la transizione epocale in atto, vedo ancora poca attenzione su questo da entrambe le parti».

Suo padre avrebbe immaginato questo sviluppo dei 5 stelle? Sono ancora vicini alla sua idea politica?

«Sono terribilmente vicini all’idea partitica che mio padre voleva estirpare».

Lei immagina di restare ancora in disparte o di assumere un ruolo, magari solo intellettuale, nello scontro politico che si aprirà con la campagna elettorale?

«Non credo che oggi si decida qualcosa dentro una lista elettorale. Continuerò a studiare».