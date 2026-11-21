La memoria fa brutti scherzi, le carte no. Giuseppe Conte lunedì sarà in commissione Covid: «Posso stare tutto il giorno»annuncia, non è escluso che succeda. Tante le domande: vaccini, mascherine, lockdown e Cts. Il «suo» ministro della Salute ne è uscito a pezzi, smentito da Gianni Rezza, ex dg della Prevenzione che, secondo i capigruppo Fdi di Camera e Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan, nell’ottobre 2020 parlò al ministro della «donazione gratuita di Eli Lilly di 10mila dosi di monoclonali» prodotti a Sesto Fiorentino, dono che Aifa ha sempre negato. Sappiamo che le cure furono rifiutate, favorendo il business dei monoclonali made in Italy mai arrivate di Tls, società in orbita Pd con base a Siena il cui 30% fu rilevato per 15 milioni da Mef e ministeri di Salute e Sviluppo tramite il commissario all’Emergenza Domenico Arcuri il 21 dicembre 2020 - come ricostruisce il vicepresidente della commissione Francesco Ciancitto (Fdi) - e che oggi batte cassa contro il governo in tribunale.

Dopo l’audizione piena di «non so, non ricordo» in cui ha smentito Speranza, Rezza ha fatto la vittima mentre «gli italiani sono rimasti privi dell’unica cura disponibile, in balia del protocollo tachipirina e vigile attesa», questa è la verità che fa male dietro gli attacchi strumentali alla commissione di chi «ha paura della verità», secondo il senatore Fdi Antonella Zedda. Fdi cita il Giornale sul direttore Aifa Nicola Magrini, medico nel Cts, che disse allo scienziato Usa Guido Silvestri - impegnato per la donazione - «non devo salvare vite ma far rispettare le regole». Quale? L’ok di Ema ai trial, che però arriva dopo che ricompreremo a peso d’oro i flaconi che potevamo avere gratis. Ma c’è una verità schiacciante nelle carte che Rezza si è dimenticato di dare sul «sabotaggio» di Eli Lilly per favorire Tls su pressioni di «Pd, M5s e renziani». «Si tratta delle e-mail che sbadatamente non ha citato su Facebook dove si dipinge come martire», lo rintuzza la capogruppo Fdi Alice Buonguerrieri, che si chiede: «Smemoratezza o verità da nascondere?».

Forse solo paura, per questo Rezza è andato in escandescenza. Il Giornale ha letto la sua deposizione alla Corte dei Conti: neanche i giudici contabili hanno visto le mail, tanto che a loro viene fornita una versione opposta a quella della commissione e diversa dalle e-mail depositate da Ranieri Guerra. Ai giudici l’ex Dg conferma «il sabotaggio» e ricorda cosa disse a Silvestri il 20 ottobre 2020: «Gli risposi affermativamente, un sabotaggio non dovuto a malafede o motivi economici, ma a diversi fattori, non escluso il progetto Tls».

E sulla gratuità della donazione Rezza va in tilt: alla Corte dei Conti la mette in dubbio, seguendo la versione di Magrini: «Se sia vero o non sia vero che questa offerta non sia mai stata portata a conclusione, come sostiene Magrini, non ho motivo di dubitarne». Ma è una balla, i giudici lo sanno perché a loro lo ha detto Andrea Antinori dello Spallanzani, destinatario di una e-mail - in cui era in copia con lo stesso Rezza - con i vertici della Eli Lilly. Silvestri ricorda a Magrini che la società Usa «ha promesso di donare queste dosi a costo zero, a fronte di un costo di mercato attorno ai 10-12 milioni». Perché Rezza in commissione sostiene Silvestri e ai giudici ne mette in dubbio la buona fede? «Diceva di essere una sorta di intermediario, non interessato economicamente, così ci disse». Perché demolirlo così? Cosa si nasconde nelle carte che Rezza non vuole produrre?