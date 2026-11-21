Cento piazze, il quinto sciopero generale di fila e un programma economico che Avs ha fatto proprio parola per parola: gli emendamenti della Cgil, ha spiegato Nicola Fratoianni, «sono stati integralmente recepiti tra quelli di Alleanza verdi sinistra». Basta fare i conti per capire che cosa accadrebbe se quel libro dei sogni diventasse legge. Le sole proposte di Landini valgono quasi 50 miliardi nel 2027 e oltre 75 a regime, contro una manovra che secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio ne mobilita 26,8. Il pacchetto unitario del campo largo, già scoperto per oltre 20 miliardi su 25, al confronto sembra prudente.

Il conto, per Bruxelles, sarebbe immediato. L’Italia prova a lasciare la procedura per deficit eccessivo con un disavanzo sotto il 3% e l’Upb avverte che, al netto della clausola europea, nel 2027 «non emergerebbero spazi per ulteriori misure». Cinquanta miliardi sono circa due punti di Pil: il deficit tornerebbe verso il 5% e l’uscita dalla procedura diventerebbe un miraggio. E non si potrebbe nemmeno pescare dalla clausola di salvaguardia nazionale, perché quei margini valgono solo per difesa ed energia. Cgil e opposizioni invece li vorrebbero girare a scuola, sanità, università e affitti: spesa che a quel punto conterebbe per intero nei conti europei. Non un passo avanti, ma due indietro.

Le coperture non reggono. Tutto poggia sulla patrimoniale dell’1,3% sopra i 2 milioni, che secondo il sindacato renderebbe 30 miliardi. Quei soldi servirebbero a restituire il fiscal drag, ma la stessa tassa ricompare tra le coperture della sanità e nei comizi Landini la usa pure per i capitoli scuola e casa. Il segretario assicura che il gettito varrebbe «più dell’intera manovra», come se i grandi patrimoni restassero ad aspettare l’esattore. La Francia, che nel 2017 ha archiviato la sua imposta sulla fortuna, dimostra il contrario: i ricchi se ne vanno e il conto resta al ceto medio. Per l’università la copertura è persino un puntino di sospensione, «si provvede», con la nota «diminuzione delle spese di difesa». Per gli 1,6 miliardi della Carta per gli anziani due soluzioni: prima la sanità e poi la non autosufficienza.

Il modello che ne esce è quello di uno Stato che assume per distribuire stipendi. Il programma prevede turn over al 100%, un fondo da 1,7 miliardi l’anno per nuove assunzioni pubbliche, con la Fp Cgil che ne immagina 1,25 milioni in dieci anni, e 33 miliardi in più alla sanità a regime. A questo si aggiungono il ritorno di Opzione donna a 57 anni e lo stop all’aggancio dell’età pensionabile alla speranza di vita (senza cifre, ovviamente). Il Patto di Varsavia, va detto, era un’altra cosa, perché lì non esistevano né mercato né proprietà privata. Ma l’idea di una spesa pubblica che non risponde a vincoli richiama il «vincolo di bilancio soffice» con cui l’economista ungherese János Kornai descriveva le economie socialiste: lo Stato che si allarga, un’assistenza sempre più estesa e meno risorse per chi produce.

È una sinistra che di progressista ha poco e che vede nella ricchezza un nemico da tassare, non un motore da far crescere. Landini ne è ormai il regista, con un attivismo che va ben oltre il perimetro sindacale. Un anno fa giurava: «Nel 2027 non correrò alle politiche». Per un ministero, però, non serve un seggio. E nei corridoi del Brancaccio, dove la Cgil ha appena riunito il campo largo, sarebbe circolata proprio l’ipotesi di Landini ministro del Lavoro in caso di vittoria della coalizione, senza obiezioni da parte di Schlein e Fratoianni. Lui assicura che resterà alla guida del sindacato fino alla fine del mandato. La ministra del Lavoro Marina Calderone dice di avere «rispetto» per lo sciopero, «però credo che il governo abbia dato e stia dando delle risposte». Rimane una piazza che chiede di tutto senza dire chi paga, cioè gli italiani che lavorano.