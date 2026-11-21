Meno metri quadrati, bollette più leggere e più lavoro da casa per i dipendenti pubblici. Forza Italia prova a fare dello smart working una leva di spending review con un emendamento alla manovra, a prima firma del tesoriere Fabio Roscioli, firmato anche da Paolo Emilio Russo e Andrea Caroppo. La proposta istituisce al ministero dell’Economia un fondo da 10 milioni l’anno per il 2027 e il 2028 per «promuovere interventi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai consumi energetici, ai costi di gestione degli immobili e all’utilizzo degli spazi di lavoro».

Le risorse finanzieranno «progetti sperimentali» di ministeri, enti e amministrazioni locali per ridurre spazi, consumi e spese di gestione, «anche attraverso il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa». Il cuore è qui: per due anni il lavoro agile potrà essere previsto «anche senza il requisito della prevalenza della prestazione lavorativa resa in presenza», purché compatibile con le mansioni, nel rispetto dei contratti e senza intaccare la qualità dei servizi. Del risultato risponderà ogni dirigente, mentre criteri, selezione dei progetti e indicatori dei risparmi saranno fissati entro sessanta giorni dall’ok alla manovra da un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Mef. I soldi arrivano dal fondo del Tesoro per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, che la manovra incrementa di 120 milioni l’anno: l’aumento scenderebbe a 110. Tra gli azzurri si sottolinea che il risparmio sarebbe anche per le famiglie, con il caro carburanti.

Il ministro è Paolo Zangrillo, anche lui di Forza Italia, e la proposta si muove nel solco dei suoi rinnovi contrattuali. Il contratto delle Funzioni centrali 2022-2024 ha superato la regola della prevalenza della presenza voluta nel 2021 da Renato Brunetta, ammettendo in alcuni casi il lavoro da remoto oltre metà del tempo; quello 2025-2027 ha ampliato le giornate agili per chi ha esigenze di salute, assiste familiari con disabilità grave o è genitore. Zangrillo ha sempre respinto l’idea di uno smart working che «andrebbe bene per le altre organizzazioni e non per la pubblica amministrazione».

La posta in gioco è il mattone di Stato. L’Agenzia del Demanio gestisce oltre 45mila immobili da 63,2 miliardi, con 9,7 milioni di metri quadrati di uffici, e lo Stato spende circa 790 milioni l’anno in affitti passivi; la razionalizzazione ha già fatto risparmiare 144 milioni dal 2021 e nel solo 2025 le amministrazioni centrali hanno restituito al Demanio spazi per 190 milioni di valore. Secondo il Politecnico di Milano gli smart worker pubblici sono 555mila, il 17% del totale. L’emendamento non quantifica gli spazi liberabili, ma ogni sede restituita può valere un affitto in meno o un immobile da valorizzare. Un risparmio da non trascurare.