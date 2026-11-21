Quota 64 già in manovra, una «mega operazione di silenzio-assenso» al posto del condono allargato e, per le coperture, ancora le banche. Sono i paletti fissati ieri da Matteo Salvini nella conferenza stampa alla Camera con cui la Lega ha illustrato ieri le sue 720 proposte di modifica alla legge di Bilancio. «Tanti emendamenti non significa che non condividiamo l’impianto», ha chiarito il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari: la manovra «ha risposto a tante nostre istanze», ma «ogni testo è perfettibile».

Sulle pensioni il Carroccio non arretra. Il fondo da 850 milioni ci sarà e Quota 64, ha spiegato Salvini, darà «la possibilità di andare in pensione prima rispetto ai 67 anni»: il vicepremier prevede «l’adesione di tanta gente che a 64 anni volesse riconquistare spazi di vita» e definisce la misura «una liberazione, un atto di giustizia sociale». Se basteranno, si vedrà. «Essendo una possibilità, potrebbe essere o abbondante o insufficiente», e solo nel 2027 si capirà se l’adesione sarà superiore o inferiore alle stime. Il punto politico è un altro: le regole non dovranno attendere un provvedimento successivo, come prevede il testo uscito dal Consiglio dei ministri. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon vuole definirle durante l’iter parlamentare, «con un emendamento del relatore o nel maxiemendamento», e Molinari ha approvato: «Nel maxiemendamento ancora meglio». Per Durigon si tratta di una «norma sperimentale» che può garantire «un ricambio generazionale», da accompagnare con la «staffetta generazionale», che permette ai lavoratori più anziani di ridurre l’orario per far entrare i giovani, e con il ritorno di Opzione donna. Il relatore Alberto Gusmeroli ha invece ripresentato la norma per rimettere in bonis i decaduti dalla rottamazione quater, già ottenuta nell’ultimo Milleproroghe e poi non votata. Tra le proposte anche l’estensione del fondo per i nuovi nati ai bambini adottati e in affidamento

Sul condono Salvini, da ministro competente, prende le distanze dalle ipotesi più ampie avanzate dagli alleati. «Ci sono delle proposte degli alleati convincenti e altre meno convincenti, quelle più estensive», ha detto, citando quelle che consentirebbero di sanare «anche interi condomini». L’obiettivo è dare ai Comuni «l’ultima parola» sulle domande giacenti: un termine, 120 o 180 giorni da stabilire con i tecnici, per rispondere sì o no. «Se non rispondono, c’è il silenzio-assenso. Se il sindaco riterrà di dire di no alle domande, è no. L’unica cosa che non potranno fare è non dire né sì né no», ha affermato. Una linea che le opposizioni bollano come «condono generalizzato», ma di cui, assicura il leader leghista, si discuterà senza attriti nel vertice di maggioranza della prossima settimana.

Quanto alle risorse, Salvini guarda ancora al contributo del mondo bancario e finanziario, che «se tutti lo ritenessero, potrà dare anche in termini maggiori», perché nei momenti difficili «chi ha di più, di più deve dare». Nessuna patrimoniale, però, che «farebbe scappare» chi si vuole trattenere in Italia. Più prudente Forza Italia: per Antonio Tajani il contributo è giusto, ma «non dobbiamo fare la caccia alla banca».

Di peso per il settore energia è infine l’emendamento sull’idroelettrico. L’articolo 78 della manovra stanzia 800 milioni tra il 2028 e il 2030 per la manutenzione dei bacini, legandoli però a un vincolo pesante: tra il 50 e l’80% della produzione degli impianti esistenti andrebbe contrattualizzato per vent’anni con il Gse, a un prezzo fissato da Arera. La Lega lascia intatte le risorse ma cambia schema: la quota di energia scende al 15% e si applica ai soli impianti finanziati, secondo quanto trapela per cinque anni anziché venti. Il tutto dentro la cosiddetta «quarta via», che consente alle Regioni di riassegnare le concessioni ai gestori uscenti in cambio di piani di investimento e ricadute sul territorio. Una proposta che ricalca da vicino la posizione della Conferenza delle Regioni e va nella stessa direzione già indicata da Forza Italia, mentre lo stesso ministro Tommaso Foti aveva aperto a settembre alla quarta via a partire dal 2027,