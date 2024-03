Crosetto: “Conte mi disgusta”. E lancia l’allarme sul livello della Difesa

Non usa mezzi termini, Guido Crosetto. Il ministro della difesa è “disgustato” dalle parole di Giuseppe Conte sul posizionamento internazionale dell’Italia. Ma è anche preoccupato per lo stato dell’arte delle forze armate in un Paese che spende troppo poco e che se oggi subisse “un attacco come quello subito dall’Ucraina” non sarebbe pronta a difendersi. Non lo dice espressamente, Crosetto, lascia il discorso in sospeso. Ma lo fa capire chiaramente: il livello della Difesa dal punto di vista militare, di armamenti e di formazione non è all’altezza delle sfide che deve affrontare.

Ospite di Quarta Repubblica, Crosetto parte dalla cronaca ricordando che “il terrorismo non è mai finito” e che quanto successo al Crocus City Hall di Mosca non ha alcun collegamento con la guerra in Ucraina. Semmai, l’Occidente si è dimenticato in questi mesi che “gli attentati continuano ad avvenire ovunque”, dall’Africa al Pakistan, anche se non colpiscono direttamente l’Europa. “Il terrorismo è un fenomeno endemico, indipendente dai teatri di guerra, che va combattuto quotidianamente - spiega il ministro a Nicola Porro - e le nostre forze armate e di polizia lavorano ogni giorno per prevenire e sconfiggerlo”. Nulla li ha distolti da questa attività”, nemmeno i conflitti in giro per il mondo, come dimostrano le numerose espulsioni di presunti jihadisti negli ultimi anni.

Oggi il Viminale ha confermato l’allerta in vista della settimana di Pasqua. Roma sarà attenzionata speciale, per ovvi motivi religiosi. Ma continuano ad essere monitorati gli obiettivi sensibili in tutto il Paese, soprattutto quelli che hanno un qualche collegamento con Israele. Perché se è vero che il jihadismo “è indipendente dai teatri di guerra”, ovviamente il conflitto in corso a Gaza contribuisce ad innalzare i pericoli..

Durante l'intervista, il ministro si scalda quando il discorso vira sull’altra guerra, quella in Ucraina. Crosetto si dice sorpreso dalle tante manifestazioni pacifiste “pro-Gaza”, cortei in cui si intima a Israele di deporre le armi ma dove nessuno ha mai osato chiedere una tregua per l'Ucraina. Come mai? “Una parte del Paese - dice il ministro - si scandalizza per i morti” a targhe alterne. “Io vorrei una risoluzione Onu anche per l’Ucraina, oppure per entrambe, invece si vede sempre questo doppiopesismo che divide le comunità”.

Ed è qui che il ministro prende di mira il leader del M5S, che in parlamento aveva criticato la posizione italiana sul conflitto a Kiev. “Mi disgusta vedere un ex presidente del consiglio fare un discorso così demagogico - attacca Crosetto - Mi disgusta come cittadino. Usare le parole di falsità senza rendersi conto che così si fa male al proprio paese non è tollerabile, per una persona he ha rivestito un ruolo istituzionale come quello".

Conte sa, ripete Crosetto, che non c'è nessun soldato italiano a Kiev “e mai ci sarà”. Conte sa che non è intenzione dell’Italia entrare in guerra con la Russia. E Conte sa anche che il Belpaese sta facendo di tutto per favorire la pace. Ma non è l’Italia “a dover negoziare”, semmai sono Mosca e Kiev a doversi mettere al tavolo. "L'Ucraina è stata invasa e ha il diritto di difendersi - continua Crosetto - Mi chiedo perché in questi mesi Conte non si è mosso come ho fatto io per chiedere una tregua direttamente alla Russia: è folle pensare di smettere di dare aiuto a chi viene bombardato piuttosto che chiedere a chi bombarda di smettere".

Alzare le mani e girarsi dall’altra parte, lasciando campo libero ai tank moscoviti, sarebbe invece vigliacco: un po' come lasciare dei bulli picchiare un ragazzino chiedendo alla vittima cosa ha detto per provocare una simile reazione. Significherebbe anche far passare “un principio” pericoloso, ovvero l’idea che “un paese possa invadere un altro”. Un principio che un giorno potrebbe valere anche per chi volesse invadere l’Italia. E se le risorse spese per Difesa non sono sufficienti, beh: allora non ci sarebbe da dormire sonni tranquilli.

