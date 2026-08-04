Dalla Regione contributi per nuovi taxi ecologici

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore a Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente e di concerto con l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, una delibera in cui stanzia 2.142.857 euro per finanziare il rinnovo del parco taxi con vetture a impatto ambientale basso o nullo. La misura che trova copertura nel Bilancio di previsione 2026-2028, prevede contributi a fondo perduto per 1.500.000 euro per il 2026 e 642.857 euro per il 2027. Le risorse verranno assegnate con la pubblicazione di un bando gestito da Unioncamere entro 60 giorni dall’approvazione della delibera. Con questo provvedimento «sosteniamo concretamente i tassisti lombardi nel percorso di rinnovo del parco veicoli. Si tratta di un investimento che coniuga sostenibilità e innovazione, contribuendo a offrire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, moderno e in linea con le esigenze di una mobilità in continua evoluzione. Regione Lombardia mette a disposizione risorse concrete per la sostituzione dei mezzi più inquinanti con veicoli a basso o nullo impatto ambientale, favorendo una riduzione delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria» spiega Lucente. «Ridurre le emissioni prodotte dal traffico urbano - sottolinea Maione - è una delle priorità della Regione. Questa misura rappresenta un’azione concreta per favorire la diffusione di veicoli meno inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città. Sostenere la transizione ecologica del servizio taxi significa investire in un futuro più sostenibile».