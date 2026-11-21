Mentre collettivi e antagonisti giocano a fare i rivoluzionari occupando scuole e università, gli italiani pagano il conto.

Il costo delle occupazioni degli ultimi mesi ammonta infatti a milioni di euro per i danni provocati nelle aule scolastiche tra muri imbrattati, banchi distrutti, sale vandalizzate, furti di materiale informatico. Il caso più eclatante arriva da Torino dove la stima complessiva dei danni causati dalle occupazioni del Campus Luigi Einaudi e di Palazzo Nuovo ammonta a 310.300 euro. L’ateneo ha spiegato che «si tratta di una quantificazione preliminare, basata su sopralluoghi effettuati e sulla documentazione finora acquisita, che potrà essere aggiornata con il completamento delle verifiche e degli interventi di ripristino». Come racconta «Torino Cronaca» per il solo Campus Luigi Einaudi sono stati stimati interventi per 154.300 euro mentre per Palazzo Nuovo la stima è di 156.000 euro. Non vanno meglio le cose a Roma dove serviranno almeno 500.000 euro per sistemare i danni provocati dalle occupazioni alle scuole della capitale e provincia secondo i sopralluoghi compiuti dai tecnici della Città Metropolitana dopo le proteste studentesche delle settimane passate. Tra porte rotte, estintori svuotati, bagni otturati e aule devastate, la somma è destinata a salire anche perché mancano ancora alcune scuole all’appello e i dati sono anteriori alla giornata di ieri. Occorre poi aggiungere i danni a materiali didattici come computer e lavagne multimediali.

A inizio novembre Daniele Parrucci, consigliere delegato di Roma Città Metropolitana per l’Edilizia scolastica aveva denunciato: «Sono incredibili le immagini che arrivano dalla succursale del Ferrari-Hertz al termine dell’occupazione. La sede di via Ferrini è stata devastata. Ci sono danni per 200mila euro, ma il bilancio è provvisorio. E la scuola in queste condizioni non può essere riaperta» per poi aggiungere: «Finite le risorse per ripararle. Per quelle inagibili si valuta la Dad. Rispettiamo la protesta, ma questi sono atti criminali». In Toscana nei giorni scorsi la dirigente dell’Istituto Saffi aveva parlato di migliaia di euro di danni così come al liceo artistico di Porta Romana di Firenze, mentre a Pisa nelle occupazioni sono stati coinvolti gli istituti Santoni, Pacinotti e Fascetti, la Provincia con un danno superiore a 100.00 euro. A Castelfiorentino invece l’istituto Enriques ha registrato danni per oltre 20.000 euro tra distributori automatici rotti, vetri infranti ed estintori svuotati. I danni provocati dalle occupazioni hanno interessato tutta Italia come a Napoli dove al Liceo Mazzini sono stati stimati circa 30.000 euro di costi.

Leggendo queste cifre è impossibile non sottolineare la contraddizione di chi protesta chiedendo maggiori investimenti nella scuola o contestando le condizioni dell’edilizia scolastica per poi vandalizzare le scuole. Tutto cioè mentre le opposizioni, a cominciare dalla Schlein, continuano a parlare di tagli alle Scuole e alle Università ma gli unici veri tagli sono quelli dei collettivi che occupano. Intanto a «La Sapienza» dopo 18 anni Azione Universitaria torna in Senato accademico con Simone D’Angelo mentre la lista della Cgil esce dagli organi centrali. «La destra universitaria avanza in tutta Italia e vince anche in Sapienza. Il nostro modello di rappresentanza è attrattivo e l’exploit di oggi lo certifica» ha dichiarato il presidente nazionale di AU Nicola D’Ambrosio. L’esempio di studenti che di certo non parteciperanno alle occupazioni violente.