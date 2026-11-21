La nebbia di novembre, a Novellara, torna a salire poco prima di mezzogiorno, dopo una pausa di un paio d’ore, e si posa sulle campagne, sulle strade della pianura, sui casolari isolati dove vive chi viene da lontano, sulle braccia curve che d’estate lavorano nelle piantagioni di cocomeri e adesso, in questa bassa stagione di finto riposo, si dedicano al foraggio. Si posa sulle loro mogli, che nessuno vede in paese, e sulle figlie, che appaiono e scompaiono tra la casa e la scuola.

I sikh sono arrivati qui per primi e si dice che abbiano salvato il Parmigiano lavorando nelle stalle. Ora hanno anche un tempio. Gli stranieri sono intorno al quattordici per cento. A fine 2025 l’anagrafe contava 420 pakistani, quasi quanti gli indiani.

La nebbia di Novellara è una scusa, un alibi, un purtroppo per non vedere il male oscuro di questa Padania globale che, da Modena a Reggio Emilia, da Mantova a Piacenza, da Brescia alle valli bergamasche, sta scontando la ricchezza, quella che arriva dalla logistica o dal Parmigiano, con una sorta di spaesamento. Ognuno si perde in queste città invisibili, dove l’importante è far finta che tutto vada bene.

Il 4 giugno una venticinquenne pakistana si è salvata in modo rocambolesco, buttandosi fuori dall’auto del marito. Secondo l’accusa, quando era arrivata in Emilia, per farle capire che doveva solo sottomettersi, sarebbe stata stuprata a turno da cugini e cognati. Tre giorni fa è stata ascoltata dal giudice, e c’è un dettaglio che spiega molte cose: non doveva imparare l’italiano. Perché una lingua serve a chiedere una strada, a prendere un autobus, a spiegare a un medico dove fa male. Serve a raccontarsi senza qualcuno accanto che traduce e decide quali parole possono uscire di casa. Imparare l’italiano, per lei, significava aprire una porta.

Che cosa sta davvero succedendo qui?

Un’altra ragazza di Novellara si è sentita dire: farai la fine di Saman. Non poteva uscire, cercare un lavoro, studiare. Si è salvata perché è riuscita a parlare con i carabinieri. Il padre adesso è in carcere. Saira, pakistana di Novellara anche lei, di sé ha detto: «Sono una Saman viva». Ora progetta di aprire un’attività. In Italia gli uomini pakistani che lavorano sono il 72,1 per cento, le donne l’11,8. È un dato nazionale, ma misura una distanza enorme. Un reddito proprio è il biglietto del treno, la caparra di una stanza, una decisione presa senza chiedere il permesso. Una certa idea dell’islam, o della famiglia, non ammette certe libertà.

Don Giordano Goccini, parroco per nove anni qui a Novellara e ora trasferito a Bibbiano, crede che prima o poi le cose cambieranno: «Novellara è un modello di integrazione culturale e religiosa. È stato fatto tutto il possibile per superare muri e barriere, ma ci sono angoli rurali e isolati dove non si riesce ad arrivare. Non è possibile aiutare qualcuno se non riesci a vederlo». Questo è un posto che per decenni ha avuto un’idea di sé molto precisa: il lavoro, la cooperativa, l’associazione, la festa. Poi si è perso.

Il Pil del Nord lo stanno pagando le donne, le mogli e le loro figlie: quelle che non vedi in piazza la domenica, quelle che è meglio se non studiano, quelle che i maschi non hanno alcuna voglia di integrare, quelle che arrivano dal Pakistan o dall’Egitto con matrimoni combinati - tra malintese regole sharitiche e logiche tribali - proprio come si faceva qui settanta e passa anni fa, con la regola patriarcale del «moglie e buoi dei paesi tuoi». Poi passa la morte e dice amen.

Il cimitero è a un centinaio di passi dalla Rocca dei Gonzaga, dove ci sono gli uffici comunali. Ci sono due tombe che si danno le spalle: in una c’è Augusto Daolio, la voce dei «Nomadi», nell’altra Saman Abbas, sepolta in terra cristiana, perché anche da morta la sua famiglia l’ha ripudiata. Il padre lavorava in via Cristoforo Colombo, capo bracciante dell’azienda agricola Bartoli. Nella casa degli Abbas adesso abita un dipendente nordafricano. Il padre del titolare, cinque anni dopo, ha detto che Shabbar Abbas era «un buon lavoratore». Ha detto anche un’altra cosa, più scomoda: che situazioni come quella di Saman, a Novellara, esistono ancora.