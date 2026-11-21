La mesta vita sindacale italiana è ormai quella di uno scontro religioso fra le sigle dei rottami storici e gli arrabbiati giovanili, dediti ad accendere roghi «woodoo» su cui ardere le bandiere nemiche. È dagli anni Sessanta del secolo scorso che dura questa guerra contro i sindacati confederali (cioè quelli con le sigle storiche Cgil, Cisl e Uil), che vengono affrontati da controcortei dei collettivi studenteschi, oggi di Usb e di Potere al Popolo, che sono sigle variabili e rinnovate e che un tempo erano composte dagli autonomi e psiuppini con code studentesche, poi passate in parte alle frange delle Brigate Rosse sempre battendo gli stessi tamburi, urlando con le stesse corde vocali le stesse noiose rime da corteo.Il rito più amato è quello del rogo, il Bonfire of the vanities, il rogo delle vanità politiche, come fu intitolato il romanzo politico americano cui dobbiamo l’espressione «radical chic» perché è sempre la stessa zuppa dei sindacati estremisti borghesi studenteschi che fanno fuoco e fiamme contro il sindacalismo magnone (si vedono i tre porcellini sul manifesto alternativo) e tutto ciò per nulla: ripicche, gelosie e poco altro. La coreografia napoletana è densa e piovosa e le sigle ardono male sotto lo scolo delle grondaie. I sindacali federali sono accusati come sempre di ingrassarsi a spese dei lavoratori raggruppati sotto totem di nicchia. Che c’era da protestare? Lo sdegno nasceva dall’affronto di portare nel corteo, promosso dalle nuove sigle studentesche, anche i vecchi totem delle sigle del passato.Sessanta anni di rivendicazioni ridicole e inutili ma che permettono di godere la sensazione di esistere: ceneri e vernici slavate accompagnavano e sgocciolavano su un venerdì smorto di tardo novembre.