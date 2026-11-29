Uscendo dalla camera ardente allestita alla Scuola Superiore della Polizia a Roma, un amico d’infanzia di Gianni De Gennaro chiede ai cronisti di restare anonimo. Ma è tra i pochi a concedere una riflessione. Con gli occhi ancora lucidi riporta l’amarezza percepita dalla moglie Carla, che ieri è rimasta accanto al feretro dell’ex capo della Polizia con i figli, Francesco e Giulio, e il fratello Andrea De Gennaro. «Non voleva fare la fine di Contrada e di Mori - sostiene l’amico - Tutti e due, in qualche modo, sono usciti cadaveri da quelle vicende. E Carla la pensa esattamente come me». Aggiunge, sul motivo dell’estremo gesto, che tra le persone vicine alla famiglia di De Gennaro la convinzione sarebbe che «non avrebbe sopportato di essere messo alla gogna per i prossimi anni su un’accusa così grave. Si è suicidato per affermare la sua innocenza».Il feretro ha raggiunto nella notte la Capitale, al termine dell’autopsia eseguita al Careggi di Firenze. La scelta della famiglia sull’ultimo saluto è quella di una forma privata, aperta solo a esponenti istituzionali, ex collaboratori e amici di Gianni De Gennaro. Il primo a raggiungere la cappella è l’attuale capo della Polizia, Vittorio Pisani. Poi Gianni Letta, gli ex ministri dell’Interno Luciana Lamorgese e Angelino Alfano, Francesco Cirillo, già vice capo della Polizia, l’ex ministro Vincenzo Scotti, che commenta: «Spero che questo gesto serva alla verità. Ho un grande rispetto». Ci sono gli avvocati di De Gennaro, il professor Franco Coppi e Francesco Bertorotta, che con lui avevano avuto una riunione poche ore prima che partisse per la Maremma, per l’ultima volta, venerdì scorso: «Ci dovevamo vedere anche il giorno dopo. È un rammarico che mi porterò dietro per tutta la vita», ha detto Coppi. Arriva anche il generale Mario Mori, l’ex comandante dei Ros dei Carabinieri. Un rapporto segnato sottotraccia dall’eterna divisione tra apparati nelle indagini sulle stragi, dai contrasti che segnarono quegli anni e i successivi, e che incrociano il dossier «mafia e appalti» indicato oggi dalla Procura di Caltanissetta come una concausa di via D’Amelio. «È un dovere morale fare un saluto a un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato. E io lo rispetto», ha detto Mori.Domani a mezzogiorno i funerali solenni nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. E con il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario Alfredo Mantovano. La Procura di Grosseto non ha ancora consegnato le lettere private di De Gennaro ai suoi familiari. Gli accertamenti dattiloscopici e calligrafici inizieranno proprio nel giorno delle esequie. Oltre a Grosseto, proseguono gli accertamenti della Procura di Caltanissetta sul materiale sequestrato a De Gennaro e ai suoi collaboratori nelle scorse settimane. E c’è il fascicolo aperto dalla Procura di Firenze nell’ambito delle stragi. A coordinare i vari uffici potrebbe intervenire la Procura nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo. Non è escluso un vertice già la prossima settimana.