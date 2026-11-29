«Il sistema Gialuz era dittatoriale ed è stato un presidente fantasma. Per vederlo dovevi prendere appuntamento come dal dentista. Quando ho ricoperto la carica per otto anni andavo ogni giorno in sede».

L’affondo nei confronti del neo candidato sindaco del campo «larghissimo» del centrosinistra, Mitja Gialuz, presidente della Società velica Barcola-Grignano per 12 anni e patron della più famosa regata d’Europa, arriva dal commodoro, Ennio Bandelli. Il socio più anziano, 93 anni, fra i fondatori della Barcolana, che non ha peli sulla lingua con Il Giornale. Fra bora politica e tempesta associativa, Gialuz, che si è dimesso da presidente della società velica l’11 novembre, ha sfruttato la Barcolana per la discesa in campo. Al primo evento pubblico da candidato al Circolo della stampa, il quotidiano locale il Piccolo, descrivendo l’intervento di Gialuz, ha scritto che «il percorso è iniziato in realtà ancora un anno fa, con il debutto della coalizione Futuro in Comune () e proseguito attraverso un lavoro di ascolto con il territorio che continuerà nei prossimi mesi per l’elaborazione di un programma progressista».

Il commodoro Bandelli tuona che «doveva dimettersi prima e dopo annunciare la candidatura per le comunali - Con lui se

ne sono andati, di concerto, due consiglieri costringendo la società ad andare a elezioni». Uno dei dimissionari è Massimo Patrizio, responsabile relazioni esterne per la SvBG, che organizza la regata. Non a caso compariva fra i primi cinque promotori della lista di firmatari della società civile, che ha lanciato la candidatura di Gialuz ancora presidente della Barcolana. Non tutte le firme, però, erano state autorizzate dagli interessati. Il commodoro stronca la convocazione dell’assemblea della società velica il 12 dicembre, per nominare il successore di Gialuz. «Troppo presto. Contesterò le modalità - annuncia Bandelli - e proporrò di rimandare tutto a febbraio per dare tempo ai soci di valutare eventuali candidature». Il timore è che Gialuz abbia già calcolato tutto «piazzando uno dei suoi per continuare a mantenere un indiretto controllo». Bandelli alza il velo sui 12 anni di presidenza del candidato sindaco: «Nell’era Gialuz la sede della società velica è stata abbandonata. Non abbiamo neanche le serrature per i bagni. Troppi ospiti esterni ed i soldi della Barcolana sono stati spesi male creando degli stipendifici». Oppure accantonati: «483mila euro quest’anno come ha annunciato Gialuz nell’ultima assemblea, ma per il carovita vengono aumentate le quote dei soci». Il 29 novembre il presidente e candidato sindaco del centro sinistra ha convocato, prima di dimettersi, la cerimonia di premiazione dell’ultima Barcolana al teatro stabile Politeama Rossetti. Un’altra comparsata pubblica criticata da Sandra Savino, rappresentante regionale di Forza Italia e sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul fronte del centrodestra, però, c’è ancora totale incertezza sul candidato alle comunali del prossimo anno. Gialuz, che sembra un secondo Illy, ex sindaco e presidente della Regione, fa storcere il naso anche a sinistra. Lo storico Circolo Miani, progressista, stigmatizza su Facebook la sua lista di 268 firme civiche blasonate: «Se non sei almeno rettore, docente universitario, primario, notaio, imprenditore o libero professionista, sei un incivile». Il compagno di Debora Serracchiani, pezzo sempre grosso del Pd, testimonial del No per il referendum sulla Giustizia, è veramente il nuovo che avanza? Il Circolo Miani ripesca un articolo sul Piccolo del 1993 che ritrae un giovane Mitja candidato del Pds di Occhetto travolto dalla discesa in campo di Berlusconi.