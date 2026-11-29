Un poliziotto sapeva che in via D’Amelio era esplosa una 126 rossa prima ancora che una perizia scientifica lo appurasse: e se questo era noto tra gli addetti ai lavori - ne accennano la sentenza di primo grado del processo sul depistaggio (pagina 285) e una relazione dell’Ars siciliana (pagina 44) - quello che non si sapeva è che questo poliziotto preveggente, Martino Farneti, uomo legato ad Arnaldo La Barbera e quindi a Gianni De Gennaro, in precedenza aveva attribuito a una bomba la morte del barone Antonio D’Onufrio, ucciso invece a raffiche di mitra come appurato poi, e, secondo una testimonianza, manomesse pure l’esame delle armi di Totuccio Contorno dopo gli eccidi siciliani del 1989: disse che le sue pistole non spararono. Non è finita: dalle carte di Caltanissetta emergono anche due favori della polizia a Contorno; un maresciallo pagò a un carrozziere la fattura dell’auto blindata della moglie del pentito, e, ancora, due poliziotti (stesso giro) procurarono celermente una carta d’identità al cugino di Contorno, Gaetano Grado, anche se era un sorvegliato speciale poi condannato per vari omicidi. Vediamo i dettagli. Prima l’agenda rossa sparita con un falso appunto scritto da La Barbera, poi la mancata acquisizione delle chiamate in entrata sul cellulare di Borsellino, e, ora, una riscontrata preveggenza circa l’auto (persino il colore) che nessuno sapeva ancora che fosse esplosa in via D’Amelio: tutte strade che conducono al Viminale e annesso Sco della Polizia.La dinamica sulla Fiat 126 lascia turbati. Borsellino muore domenica 19 luglio 1992. E lunedì 20, alle 8.30, il carrozziere Giuseppe Orofino denuncia il furto delle targhe di una 126 di una sua cliente: e alle 11 Arnaldo La Barbera gli manda subito la Mobile in carrozzeria. Eppure il motore dell’autobomba venne recuperato in via D’Amelio tra le 13 e le 13.30 e, solo nel pomeriggio, un tecnico della Fiat di Termini Imerese riconobbe il modello: il numero di serie portò appunto a una 126 rosso amaranto il cui furto era stato denunciato il 10 luglio, a cui, poi, avevano sostituito le targhe che erano state rubate alla carrozzeria di Orofino, come da lui denunciato. Come faceva La Barbera a conoscere il modello già la mattina del 20? E perché mandare la polizia in una carrozzeria per un banale furto di targhe? Di certo sappiamo solo che Giuseppe Orofino, un 43enne colpevole solo di aver denunciato un furto di targhe, sarà condannato all’ergastolo per concorso nella strage e morirà prima della sentenza di revisione del 2017, e prima ossia che, nel 2022, il clamoroso errore giudiziario sia riconosciuto. Il poliziotto Farneti, si diceva, scrisse di aver individuato una «fiat mod. 126 di colore rosso» e questo già al primo sopralluogo di domenica 19, subito dopo la strage, e circa un’oretta dopo l’esplosione la polizia già parlò all’Ansa di una piccola Fiat: il sovrintendente dirà che la voce della 126 circolava fra i poliziotti, ma da chi l’avessero appresa non fu mai detto. Ora: chi è questo Farneti, che beninteso non è indagato? Si sa che aveva lavorato a Venezia quando La Barbera vi dirigeva la Mobile: rieccolo. Nel 1989, poi, quando fu assassinato il barone D’Onufrio (un proprietario terriero che aiutava la polizia a trovare latitanti) la perizia di Farneti parlò di bomba nel vano motore, anche se poi un altro esame e alcune dichiarazioni del pentito Francesco Marino Mannoia smentirono tutto. Due giorni prima di morire, il barone aveva ricevuto De Gennaro e l’ispettore Luciano Guglielmini: è una vicenda di cui si riparla nelle intercettazioni disposte da Caltanissetta, quando De Gennaro, il 26 novembre 2025, confida all’ex collaboratrice Donatella Peruzzi di aver riletto la deposizione di Guglielmini.Eccoci infine ai favori della polizia (La Barbera e De Gennaro) al pentito Salvatore Contorno. La Mobile, il 26 maggio 1989, cercava il latitante Gaetano Grado e arrestò suo cugino Salvatore «Totuccio», questo dopo che dieci giorni prima lo stesso Contorno era stato intercettato al telefono con De Gennaro. Farneti poi esaminò le armi sequestrate ai cugini, e la sua perizia, il 9 dicembre 1989, concluse che dal confronto coi proiettili degli omicidi «non sono emersi elementi di correlazione positiva». Va aggiunto che l’ex poliziotto Gioacchino Genchi, nel 2024, a processo, disse che La Barbera gli aveva confidato che le armi erano state portate a Ostia e poi manomesse con della sabbia per impedire il confronto con i proiettili recuperati sui cadaveri.Il resto, appurato sempre a Caltanissetta, in confronto sembra quasi poca roba. Nel 1989 i carabinieri fermarono a Roma la moglie di Contorno, Carmela Lombardo, e nell’auto di lei trovarono una fattura per dei lavori di carrozzeria sull’Autobianchi blindata del marito Contorno. La fattura la pagò la Criminalpol. Infine: nel 1995, quando a Gaetano Grado – pluriomicida, cugino di Contorno e sorvegliato speciale – serviva una carta d’identità, lui che non era ancora neppure un pentito, fu accompagnato direttamente a Roma allo Sco della polizia e gli procurarono subito il documento. L’episodio emerge dall’indagine «Gualtiero», nata dopo l’arresto di Contorno a Roma per traffico di droga nel 1997. Due poliziotti dissero che avevano solo eseguito degli ordini, ma non dissero di chi.