Michele de Pascale annuncia il ricorso alla Consulta e accusa il governo guidato da Giorgia Meloni di dirottare risorse dalla sanità pubblica a quella privata. «Andremo davanti alla Corte costituzionale, perché riteniamo si stia violando la Costituzione e che si stia andando oltre quello che un governo può decidere di fare», quanto dichiarato dal presidente dell’Emilia-Romagna al Sant’Orsola di Bologna. Il governatore contesta i 2,4 miliardi previsti dalla manovra, ricordando che a giudicarli insufficienti sono state le Regioni, in maggioranza di centrodestra. Quanto agli ulteriori 500 milioni, parla di «un’ulteriore presa in giro». Andranno a finanziare gli incentivi per gli stipendi del personale e quindi - è il suo ragionamento - lasceranno scoperti gli altri costi.

L’accusa è che si stia «violando apertamente la Costituzione, perché da un lato il Governo e il Parlamento fissano i livelli essenziali di prestazione, cioè dicono alle Regioni quali prestazioni vanno erogate, dall’altra non le mettono in condizioni di erogarle. E questa cosa non può essere». Eppure la distanza tra quanto chiedono i governatori e quanto stanzia Roma, per quanto consistente, non può giustificare l’accusa di voler soffocare il sistema pubblico. Ai 2,4 miliardi per il 2027 va aggiunto il miliardo già stanziato per lo stesso anno. E quei 500 milioni di cui de Pascale contesta la destinazione serviranno a pagare proprio chi tiene aperti i reparti degli ospedali pubblici.

Prima di indicare il sottofinanziamento statale come unico responsabile delle difficoltà della sanità regionale, De Pascale dovrebbe spiegare come vengono gestite le risorse che l’Emilia-Romagna ha già a disposizione. Per il 2027 si profila un buco tra i 300 e i 350 milioni. Le conseguenze per chi aspetta una visita le abbiamo documentate su il Giornale: liste d’attesa infinite e cittadini che non hanno la possibilità di esercitare il loro diritto ad essere curati. Basti pensare ai casi registrati tra Parma e Bologna, dove prendere un appuntamento sembra un lusso e un solo paziente su cento riesce a ottenere la visita. Sia chiaro: la bravura dei medici è fuori discussione, lo stesso non si può dire dell’amministrazione.

Quanto alle risorse già disponibili, dalle risposte della giunta alle interrogazioni del capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa regionale Pietro Vignali è emerso che la Regione ha speso oltre 4,2 milioni di fondi Pnrr per acquistare 4.570 kit per l’assistenza domiciliare. Ne risultavano in uso appena 379. Restavano da incassare oltre 68 milioni di ticket sanitari, mentre circa 7,5 milioni di crediti erano già stati stralciati. De Pascale chiede alla Consulta di chiarire fin dove arrivino gli obblighi dello Stato. Intanto potrebbe cominciare da quelli della sua giunta. Ogni euro sprecato è un euro in meno per pagare medici e infermieri, tenere aperti più a lungo gli ambulatori e accorciare liste d’attesa dai tempi biblici. Prima della Consulta, il governatore Pd deve una risposta ai pazienti