Deliri sinistri

Dimissioni, dimissioni, dimissioni… il ritornello stonato risuona ormai da giorni in ogni angolo dei palazzi della politica. Dalla Camera al Senato. A sinistra continuano a chiedere la testa di Matteo Piantedosi, il ministro dell’interno. Reo, a loro dire, di aver lasciato morire i migranti di fronte le coste di Cutro, in Calabria. Follia pura! Solo pensarlo. La settimana scorsa ci eravamo occupati dei fatti, con una ricostruzione minuziosa di quanto accaduto la notte del naufragio. La stessa che il ministro dell’Interno nei giorni scorsi ha illustrato in Parlamento. Basta ripercorrere quella maledetta notte per capire come il governo Meloni, i suoi ministri e le sue donne e uomini in divisa siano accusati ingiustamente di omissione di soccorso. Sciacallaggio. Puro.

Le accuse

Nonostante i fatti a sinistra continuano i deliri. O meglio, fanno finta di non capire. È evidente. Accusano e puntano il dito. Basta ascoltare Giuseppe Provenzano e il suo intervento in Aula per capire fin dove sono pronti a spingersi.

Senza ritegno, senza alcuna vergogna. Forse solo un po’ di imbarazzo lo ha provato Elly Schlein che da neosegretaria si è sottratta all’arena politica nell’Aula di Montecitorio. Ha rinunciato all’occasione perfetta per affrontare a viso aperto Matteo Piantedosi, il ministro tanto osteggiato dal primo giorno del suo mandato da leader del Partito Democratico. Chissà perché… Elly Schlein ha dato mandato ai suoi, ha ceduto la parola. “Piantedosi ha sprecato un’occasione per fare chiarezza” ha detto poi Schlein a la buvette di Montecitorio. Ma siamo sicuri che sia stato proprio lui a sprecarla? Forse lo ha fatto lei. Tacendo. Anche se già lo so, qualcuno di voi dirà: “meno male”.