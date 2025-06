Il dem Ricci in auto senza cintura: ecco l'ultima gaffe

L’ennesima gaffe della politica nostrana, questa volta, arriva direttamente dai banchi dell’opposizione. Il protagonista è Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro ora eurodeputato eletto con il Partito democratico targato Elly Schlein. L’esponente della gauche ha deciso di fare un’intervista per la campagna elettorale verso le prossime elezioni regionali nelle Marche che si terranno a settembre di quest’anno. E tra le varie interviste ne ha concessa una mentre viaggia in auto sul sedile del passeggero.

Il problema è presto detto: il dem viaggia senza cintura. Un messaggio pericoloso se arriva dalla politica, senza dimenticare che la sinistra si dice sempre “attenta” alle regole. "Per il bene della Regione, fermiamo la sua corsa. Scegli Acquaroli", la reazione sui social di Fratelli d'Italia che rilancia il video delle polemiche. Ricci, commentano dal partito guidato da Giorgia Meloni, "ci regala un masterclass di come 'non' dovremmo comportarci su strada. Grazie, Matteo, per questo ennesimo tutorial sull’arte dell’immunità". Una stoccata precisa all'esponente del Pd che ha deciso di non replicare sulla vicenda che lo ha visto coinvolto come protagonista indiscusso.

Intanto, sullo sfondo politico di questa gaffe, ci sono le elezioni regionali nelle Marche. La decisione ufficiale sulla data è ancora arrivato, ma l’ipotesi di accorpare le varie tornate in un election day, molto probabilmente in a inizio ottobre, si sta allontanando. Il centrodestra sembra orientato a candidare Francesco Acquaroli, attuale presidente di Fratelli d’Italia.

La sinistra, invece, puntata tutto su Matteo Ricci. L’ex sindaco di Pesaro è stato eletto a giugno 2024 a Parlamentare europeo, con 52mila preferenze ottenute solo nelle Marche. Una sfida che, molto probabilmente, si deciderà all’ultimo voto.