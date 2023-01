"Detassazione per chi assume giovani". La ricetta del Cav per le Regionali

Le elezioni regionali si avvicinano e Silvio Berlusconi torna a ribadire il proprio piano per favorire le nuove assunzioni dei giovani. Domenica 12 e lunedì 13 febbraio saranno chiamati al voto i cittadini del Lazio e della Lombardia, che per diverse ragioni politiche ed economiche rappresentano " le due Regioni più importanti d'Italia ". Il Cav ha sottolineato che dare la propria preferenza al centrodestra equivale a " scegliere il buon governo ", in grado anche di rispettare il mandato da parte degli elettori.

Il piano del Cav

Il presidente di Forza Italia ha voluto puntare il proprio intervento su una tematica cruciale come quella dell'occupazione: in particolare si è soffermato sulle difficoltà con cui in questo momento i giovani fanno i conti per entrare nel mondo del lavoro, per cui il Cavaliere ha fatto sapere di avere sul tavolo un " progetto importante " che nelle intenzioni viaggia su due binari di rilievo.

Berlusconi ha rilanciato la volontà di introdurre la detassazione e la decontribuzione totale dei nuovi contratti di lavoro per i giovani. " È evidente il grande interesse che avrebbero le aziende ad assumere giovani, se potessero spendere con loro solo la metà di quanto invece spendono oggi per tutti gli altri collaboratori ", ha spiegato con un video pubblicato sui propri profili social.

Il numero uno del partito azzurro ha fatto notare che tendere la mano ai giovani nella ricerca di un lavoro significa nei fatti " aiutarli a costruirsi il futuro ". E l'investimento sui propri giovani è un'azione necessaria da parte del governo, altrimenti l'Italia sarebbe " un Paese che non ha un domani ". Ecco perché ha sottolineato la necessità di dare seguito agli impegni presi con gli elettori in campagna elettorale, al fine di " offrire ai nostri giovani concrete possibilità di lavoro ".

Il ruolo di Forza Italia

Inoltre Berlusconi ha posto l'attenzione sul ruolo ricoperto da Forza Italia all'interno del centrodestra: " È determinante, anche a livello regionale ". Poi ha elencato tutti quei principi che da sempre hanno caratterizzato l'anima politica del partito azzurro, rivendicando di esserne il garante tra gli alleati della coalizione: " Solo noi siamo i liberali, i cristiani, i garantisti più coerenti e più convinti ".

È stata rinnovata la promessa di voler snellire la burocrazia, riformare la giustizia e aumentare le pensioni minime per anziani e disabili fino a 1.000 euro al mese. " Hanno il diritto ad avere una vita serena e dignitosa. L'avevamo già fatto con il nostro governo nel 2001, avevamo aumentato le pensioni a un milione delle vecchie lire ", ha ricordato.