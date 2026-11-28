A Milano l’albero di Natale si chiama Albero del Dono. Sala lo ha piazzato davanti al Duomo, che fino a prova contraria è una cattedrale cattolica sulla cui guglia svetta la Madonnina, non un minareto. Ma alla sinistra la parola Natale ormai provoca l’orticaria. Le dà fastidio ciò che siamo: la nostra storia cristiana, perfino le tradizioni pagane che nei secoli si sono fuse con quelle della Chiesa. Tra delibere comunali, emendamenti e acrobazie linguistiche, si spaccia per modernità quella che a me pare una resa culturale all’islamismo radicale. Il pericolo mortale della nostra democrazia. Ma i progressisti di oggi sfilano con regimi che impiccano i gay e frustano le donne, ma poi si dichiarano fluidi, anche se sarebbe meglio dire annacquati. E mentre si invoca il rispetto per il Ramadan, si considera il presepe un ingombro e il Natale una parola sconveniente. E guai a chiamarla censura. Il Giornale dice no. Un no laico, liberale, fragoroso. Da oggi apre una campagna quotidiana per salvare il Natale. Aiutateci. Abbonatevi al Giornale, regalatelo ai vostri amici. Non per difendere il passato, ma per difendere il diritto ad avere un futuro. Perché nessun albero senza radici può avere rami tanto forti da abbracciare il cielo.