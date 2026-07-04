Donzelli diventa professore per lanciare la festa nazionale di Azione Universitaria

Avanti il prossimo, “tocca a Pezza, c’è Pezza?” – chiede all’aula con un pizzico di insofferenza l’assistente del professore Donzelli un secondo dopo aver spedito a casa uno studente ripetente. “Presente” – risponde il candidato - mentre lascia il suo banco per incamminarsi verso la cattedra, luogo simbolico di grandi gioie ma anche di enormi sofferenze per tutti gli studenti universitari. “Pezza, partiamo da una domanda facile – domanda Donzelli al giovane candidato che si è appena accomodato di fronte a lui per sostenere l’esame – mi dica il nome della festa di Azione Universitaria?"\ Giovanni Donzelli è a dir poco perfetto quando indossa i panni del professore universitario, la sua è una interpretazione senza sbavature o incertezze, talmente naturale da poterla anche candidare ai prossimi David di Donatello.

Si è calato nel ruolo con una tale naturalezza che guardandolo nel video realizzato da Azione Universitaria, l’associazione studentesca che ha raccolto il testimone del FUAN, per promuovere la prossima festa nazionale a Latina dal prossimo 30 luglio al 2 agosto, mi ha fatto tornare alla mente alcune espressioni di un giovanissimo Francesco Nuti o quelle del primo Leonardo Piericcioni nel film d’esordio I Laureati. A qualcuno questo paragone potrà apparire assolutamente ardito, pensando che i tre al più possono essere accomunati solo per quella cadenza toscana, ma invece Giovanni Donzelli ha per la comunicazione politica un fiuto eccezionale e una propensione molto spiccata, ad esempio non tutti sanno che fu proprio lui agli inizi del 2018 a presentare Tommaso Longobardi a Giorgia Meloni che stava cercando un social media manager al quale affidare il presidio digitale, è nel reel questa capacità emerge senza particolari sforzi.

Oltretutto, giusto per completare questa pseudo recensione da critico social-cinematografico, c’è da sottolineare che il professore Donzelli ha trovato in Nicola D’Ambrosio, attuale presidente di Azione Universitaria, un’ottima spalla, l’assistente perfetto. Il video di lancio di Nostos, questo il titolo scelto per l’appuntamento nazionale, però è interessante perché conferma quanto la comunicazione politica anche in Italia negli ultimi anni abbia avuto delle profonde trasformazioni formali e sostanziali e quanto questa mutazione dei linguaggi, dei format e dei ruoli possa essere funzionale a colmare la distanza tra cittadini e politica, tra comunità e istituzioni.

In particolare, poi, se la comunicazione è utile per far incontrare e discutere di questi temi i più giovani, coloro che stando ai luoghi comuni sono refrattari, allergici alla politica e alle elezioni. Quindi, bravo al professore Donzelli per essersi fatto coinvolgere senza prendersi troppo sul serio e un 30 e lode ad Azione Universitaria per questa idea efficace e ben realizzata.