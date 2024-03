Dossieraggio, linea dura del ministro Nordio: “Serve una commissione parlamentare”

In aggiornamento

Una commissione parlamentare di inchiesta su quanto sta venendo alla luce circa i dossieraggi. Lo ha detto stamattina il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando dell’indagine sui dossieraggi realizzati all’interno della Procura nazionale antimafia che ha detto: “ Sono anni che denuncio la gravità di questi fenomeni, che erano emersi in modo evidente anche in occasione dell’indagine sul caso Palamara. Ma direi che ormai abbiamo raggiunto il punto di non ritorno. Ieri ho visto il ministro Crosetto e abbiamo concordato sulla opportunità di una commissione parlamentare di inchiesta su quanto sta venendo alla luce ”. Il ministro ha aggiunto che "Quanto sta emergendo in Dna è oggetto di indagine giudiziaria. Ovviamente, il ministero della Giustizia è estremamente attento a quanto è stato riferito in questi giorni, soprattutto nelle audizioni. Le parole usate da Cantone sono state estremamente forti e, dopo queste valutazioni estremamente severe, io credo che sia necessario fare una riflessione molto molto profonda su quelle che sono le violazioni dei diritti individuali alla riservatezza. Queste violazioni sono già state fatte in passato. Credo che adesso abbiamo raggiunto il punto cruciale, forse un punto di non ritorno e che quindi sia necessaria una profonda riflessione che a mio avviso potrebbe e dovrebbe essere non solo normativa, ma anche politica”, Quanto sta emergendo in Dna è oggetto di indagine giudiziaria. Ovviamente, il ministero della Giustizia è estremamente attento a quanto è stato riferito in questi giorni, soprattutto nelle audizioni. Le parole usate da Cantone sono state estremamente forti e, dopo queste valutazioni estremamente severe, io credo che sia necessario fare una riflessione molto molto profonda su quelle che sono le violazioni dei diritti individuali alla riservatezza. Queste violazioni sono già state fatte in passato. Credo che adesso abbiamo raggiunto il punto cruciale, forse un punto di non ritorno e che quindi sia necessaria una profonda riflessione che a mio avviso potrebbe e dovrebbe essere non solo normativa, ma anche politica ha risposto il ministro della Giustizia a chi gli chiedeva se verranno avviate sanzioni disciplinare e ispezioni per quanto sta emergendo in Dna, alla luce dell’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, a Milano.

" Non sto a ricordare quanto sia facile oggi entrare nei sistemi di informazione e quanto altrettanto facile sia manipolarli. Questo renderà molto delicato il lavoro di magistrato e dell'avvocato perché la captazione più o meno lecita di dati ultrasensibili nel cervello elettronico" come pc, smartphone, banche dati "darà la possibilità di conoscere ma anche di manipolare ", ha proseguito Nordio, parlando di intelligence artificiali applicate alla giustizia e con un riferimento implicito alla vicenda dei presunti dossieraggi su cui indaga la Procura di Perugia, durante l'evento 'Innovazione, Tub e futuro della professione forensè nell'aula magna del Tribunale di Milano. L'ordine degli avvocati di Milano ha conferito a Nordio il 'Sigillo di San Gerolamò, la più alta onorificenza dell'ordine, per il suo impegno a favore dell’assegnazione a Milano della terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti.