"Ho bisogno di raccoglimento". Salis è già stanca dell’incarico in Ue e scappa in montagna

Ilaria Salis ha bisogno di ritrovare se stessa, d'altronde le fatiche di Strasburgo e di Bruxelles, che ancora non hanno praticamente iniziato i lavori, si fanno sentire sull'Eurodeputata, che ha deciso di staccare e di concedersi qualche giorno di vacanza in montagna. Dove? La località è top secret ma l'onorevole di Avis ha registrato un video decisamente rudimentale in cui si inquadra in primo piano con lo sfondo di quello che sembra essere un bosco.

" Finalmente sono libera, sono in montagna ", esordisce Salis, come se non fosse libera già da quasi due mesi. O forse anche l'incarico parlamentare la priva della libertà? Una domanda che non avrà risposta e che resterà sospesa. " Mi sto rigenerando e sto rientrando in contatto con me stessa, cosa di cui avevo tantissimo bisogno. So benissimo quanto vi siete impegnati tutti nella campagna per la mia liberazione e apprezzo tantissimo ", dice l'europarlamentare. Chi l'ha candidata aveva assicurato che Salis avrebbe avuto molti argomenti al suo arco per rappresentare gli italiani, eppure da quando è a Bruxelles sembra essere sempre e solo lei il centro di ogni suo discorso, il fulcro di tutto. Sono passati mesi dalla liberazione e dall'elezione e ancora Salis è ferma ai ringraziamenti per chi l'ha votata.

Forse sarebbe il caso di proporre qualcosa di diverso, di affrontare temi che siano comunitari e non personali perché, d'altronde, lo stipendio le viene elargito per questo motivo. O, almeno, questo dovrebbe essere la ragione di un emolumento che supera i 10mila euro mensili. Le domande davanti al video di Salis in versione montanara sono numerose, perché la sensazione è quella di vedere una simil-influencer alle prime armi che parla con i suoi follower e non con una rappresentante del popolo italiano. Nel frattempo, però, Salis ringrazia anche tutti quelli che l'hanno invitata nell'ultimo periodo, non si capisce dove e come, scusandosi però per non poter accettare, almeno per il momento.

Devo dirvi che il carcere prima e poi tutta l'attenzione mediatica, le centrifughe di Bruxelles e Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie e adesso ho bisogno di un attimo di raccoglimento

Il motivo? Sempre lo stesso: "". D'altronde, come non empatizzare con lei davanti a queste motivazioni?