Il video di Gioventù nazionale che spiega cosa è successo davvero ad Acca Larentia

“Acca Larentia non è solo una piazzetta rettangolare incastonata tra i palazzi nel cuore del quartiere Tuscolano a Roma”. Inizia così il video di Gioventù nazionale per ricordare l’uccisione, il 7 gennaio del 1978, di tre militanti di destra: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni.

I primi due morirono davanti alla porta della loro sezione. “ Stanno per uscire per fare un volantinaggio e non sanno che fuori ad aspettarli si trova un commando di estremisti di sinistra: una pioggia di fuoco sparato da una mitraglietta Skorpion metterà fine alla vita dei due militanti del Fronte della Gioventù”, dice la giovane militante di Gioventù nazionale che ricorda il tragico evento. Dopo la morte di Bigonzetti e Ciavatta, altri tre militanti riescono a salvarsi e intanto piazza Acca Larentia si riempie di militanti provenienti da tutta Roma. “Un mozzicone di sigaretta viene spento all’interno di una delle pozze di sangue forse per errore o per provocazione. Un ragazzo cade a terra, colpito mortalmente. Alcuni testimoni raccontano che a sparare sia stato un carabiniere”, prosegue la giovane militante di Gioventù nazionale parlando della morte di Stefano Recchioni, militante della sezione di Colle Oppio. “Quasi 50 anni dopo ancora nessun colpevole. E noi sappiamo che quella mitraglietta è stata usata ancora e che il padre di Francesco si è tolto la vita un anno dopo per non aver retto al dolore”, conclude la ragazza che punta il dito contro “una certa sinistra” che “demonizza e nasconde”, mentre “per noi, questi ragazzi sono i figli d’Italia e ancora oggi sono un esempio da seguire”.