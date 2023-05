Ecocretini sempre più cretini, le traveggole di Elly Schlein, gli ultrà di Fazio: ecco il podio dei peggiori

Vi avvertiamo: è un podio un po' meno scanzonato del solito. È, infatti, con il cuore pesante che oggi vi raccontiamo i peggiori della settimana proprio mentre una parte del nostro gran bel Paese è stata messa in ginocchio dal maltempo. Ma, nonostante le vittime, gli sfollati e le città allagate, c'è sempre qualcuno che non perde l'occasione per dimostrarsi quanto sia idiota. È, per esempio, il caso degli ecocretini che, quando non vanno in giro a vandalizzare le statue, intasano i social con le loro scempiaggini. È successo che, proprio mentre l'Emilia Romagna veniva sommersa dall'acqua, questi imbecilli si attaccavano alla tastiera e inveivano "ben vi sta!" in nome della loro follia ecologista. Per questo si prendono il terzo posto.

Sul secondo gradino torna Elly Schlein. Una prestidigitatrice dei numeri. Pompata da Repubblica, che martedì scorso apriva il quotidiano esultando L'onda di destra si è fermata, è andata in conferenza stampa a dire che "il Pd è in ottima salute" , che "la destra frena" e che "non c'è stato l'effetto Meloni" . Che spasso! Forse non si è accorta che, almeno ad oggi, il centrodestra ha vinto in quattro Comuni e il centrosinistra in due? E, forse, le è sfuggito che i candidati dem che sono andati meglio sono tutti vicini a Stefano Bonaccini? E che nella tanto decantata vittoria a Brescia il Partito Democratico ha lasciato giù otto punti rispetto a cinque anni prima? Vabbè, lasciamoglielo credere... d'altra parte è ancora convinta che il campo largo possa vedere presto la luce. Viene da ridere!