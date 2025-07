Emiliano nomina se stesso nel consiglio di indirizzo del Petruzzelli. E l’Anac apre un’istruttoria

L'Anac, a quanto apprende l'Adnkronos, ha aperto un'istruttoria sull'atto con cui, di fatto, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato se stesso nel Consiglio d'indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, a cui spettano penetranti poteri di governo e controllo dell'istituzione, nonché tutti i poteri di nomina e revoca delle figure apicali, di approvazione dei bilanci e di redazione e modifica dello statuto e dei regolamenti. Lo Statuto stabilisce infatti che "un componente del Consiglio è nominato dal presidente della Regione Puglia". La nomina è stata formalizzata con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 365 del 26 giugno 2025.

La decisione solleva molti interrogativi. Innanzitutto alla luce dell'articolo 16 comma 2 dello Statuto della Fondazione Petruzzelli, fondazione di diritto privato, che attribuisce la competenza della nomina, non genericamente alla Regione Puglia, la quale finanzia le attività della Fondazione con un contributo di tre milioni di euro l'anno, ma direttamente in capo al Presidente; e così facendo il Presidente finirebbe per rivestire contemporaneamente il doppio ruolo di soggetto che ha decretato la nomina e di nominato. Ma i dubbi riguardano anche il mancato rispetto oggettivo di un'altra disposizione statutaria secondo cui "i componenti del Consiglio di Indirizzo esercitano in piena autonomia le loro funzioni e rispondono soltanto nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle medesime; essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono". Quanto avviene al Petruzzelli di Bari non risulta avere precedenti nelle Fondazioni Liriche italiane.

Ulteriore elemento di osservazione è la firma del decreto di nomina, apposta dal Vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese, e non direttamente dal Presidente Emiliano, così come disposto dallo Statuto.

Tale aspetto suggerirebbe un tentativo di superare potenziali criticità legate all'auto-nomina, ponendo interrogativi sulla piena validità dell'atto. L'Anac ha acceso un faro sulla vicenda che sta esaminando con attenzione particolare all'eventuale presenza di profili di incompatibilità/inconferibilità ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2013.