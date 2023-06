Pd, emorragia senza fine: dopo D'Amato lascia anche il vicesegretario del Molise

Elly Schlein ha in mente un orientamento ben preciso per il Partito democratico, pressoché sovrapponibile a quello del Movimento 5 stelle, che però non incontra le idee degli iscritti, degli elettori e degli eletti. Un cortocircuito senza via d'uscita per i dem, che si stanno appiattendo sulla sinistra più estrema e ideologica con l'arrivo del nuovo segretario (che infatti non ha avuto la maggior parte delle preferenze da parte degli iscritti), che sta facendo fuggire molti degli storici esponenti del Pd. Se Schlein vuole fare selezione naturale all'interno del partito, ci sta riuscendo.

La manifestazione di Roma organizzata dal M5s alla quale ha partecipato potrebbe diventare un nuovo punto di cesura: le parole di Beppe Grillo sui passamontagna e le brigate, ma anche l'intervento di Moni Ovadia, hanno fatto storcere il naso a molti, che stanno prendendo la strada per l'uscita. Il primo è stato Alessio D'Amato, storico esponente del Pd del Lazio, che è stato anche candidato dal partito (ma a guida Letta) alla Regione Lazio. Ha deciso di lasciare l'assemblea nazionale e sta valutando l'uscita definitiva dal partito, anche se per ponderare quella ci vorrà ancora un po' di tempo. " Se ci sarà spazio in questo partito io continuo a stare in questo partito se non ci sarà spazio ne prenderò atto ", ha dichiarato oggi a Omnibus in attesa della discussione in Direzione. Chi ha, invece, deciso di lasciare definitivamente le fila del Partito democratico senza possibilità di appello è Maria Concetta Chimisso, vicesegretario per il Molise.