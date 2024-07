Lettera choc recapitata a Forza Italia: "Fascisti, vi impiccheremo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una lettera minatoria dai toni inquietanti è stata recapitata alla sede centrale di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. Fonti del partito azzurro riferiscono che la scritta è stata fatta in stampatello: " Fascisti, vi impiccheremo anche a voi a Piazzale Loreto ". Impossibile al momento risalire alla matrice della minaccia e tanto meno agli autori.

Oggi a Bruxelles ci sono state le elezioni per l'elezione del presidente della Commissione europea, che vede riconfermato nel suo ruolo, anche con il voto di Forza Italia, unico partito di maggioranza ad aver dato il suo supporto alla presidente uscente. Non una sorpresa, visto che von der Leyen è l'espressione del Partito popolare al quale appartiene il partito fondato da Silvio Berlusconi

Articolo in aggiornamento