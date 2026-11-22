Neppure la tragica morte di Gianni De Gennaro riesce a mettere d’accordo tutti. Mentre le più alte cariche dello Stato ricordano l’ex capo della Polizia e il suo lungo servizio nelle istituzioni, c’è chi, a poche ore dal suicidio, torna a fare i conti con le pagine più controverse della sua carriera. Dal G8 di Genova alle indagini sui depistaggi della strage di via D’Amelio, il passato riemerge proprio nel giorno del lutto, tra rivendicazioni politiche e interrogativi giudiziari. A riaprire il capitolo del G8 del 2001 è Rifondazione Comunista. «La sua scomparsa non cancella quanto accaduto né le responsabilità politiche e istituzionali ancora da assumere», dichiarano Jacopo Ricciardi, segretario ligure del partito, e Giovanni Ferretti, segretario della Federazione genovese. Per i due esponenti comunisti, la morte di De Gennaro «riporta alla memoria il G8 di Genova del 2001, segnato dalla repressione del dissenso, dai fatti della scuola Diaz e dalle torture nella caserma di Bolzaneto». Vicende che definiscono «una delle pagine più buie della storia repubblicana». «Continueremo a ricordare Carlo Giuliani e tutte le vittime della repressione», aggiungono, ribadendo che «Genova 2001 non è una pagina da archiviare».

Nessuno pretende di cancellare la storia o le responsabilità accertate dalla giustizia. Ma colpisce la scelta di intervenire proprio nelle prime ore successive alla morte dell’ex capo della Polizia, quando il rispetto per una tragedia umana dovrebbe precedere qualsiasi polemica politica. Diverso, invece, il sentimento che emerge dalle parole di chi, sul fronte giudiziario, sperava che De Gennaro potesse contribuire a fare luce su alcuni dei passaggi più oscuri della stagione delle stragi mafiose. Antonio Ingroia, ex magistrato antimafia, affida all’Agi la sua amarezza «per un mancato appuntamento con la verità». Il riferimento è all’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio della strage di via D’Amelio, nella quale De Gennaro era indagato e nell’ambito della quale il primo dicembre avrebbe dovuto comparire davanti al Tribunale del Riesame. «I familiari avevano fatto un appello a De Gennaro affinché il primo dicembre, davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta, raccontasse la verità», sostiene Ingroia. Un appuntamento al quale l’ex magistrato attribuiva un significato importante per chiarire interrogativi rimasti aperti: «Dall’inchiesta dei pm nisseni sono emerse situazioni opache. Si parla di documenti distrutti, occultati, bruciati. Aveva il dovere di dare la sua versione dei fatti». Da qui l’amarezza per una possibilità che, con la morte dell’ex capo della Polizia, viene definitivamente meno. «Rimane tanta amarezza. Anche lui ha contribuito a mettere una pietra tombale su questa stagione», conclude Ingroia. Un sentimento che attraversa anche le parole di un altro ex pubblico ministero, Antonio Di Pietro, che nella scomparsa di De Gennaro vede soprattutto il venir meno di una testimonianza potenzialmente importante per la ricostruzione di quelle vicende: «Un buco, un vuoto, non sapremo mai la sua versione dei fatti. Resta così, accanto al dolore per la morte di un uomo che ha attraversato decenni di storia delle istituzioni italiane, anche il rammarico di chi attendeva ancora risposte su una delle stagioni più drammatiche della Repubblica». E Chiara Geloni, ex portavoce di Bersani, invita a non «sparare nel mucchio contro stampa e magistratura».