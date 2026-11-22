Si sono messi in testa di cavalcare il disagio sociale diffuso nel Paese. Eccoli Giuseppe Conte ed Elly Schlein contendersi questo primato. Perché anche da lì passa la vittoria finale delle primarie e di conseguenza la lunga traversata fino alle elezioni politiche. Dove, va ricordato, i progressisti non ottengono un risultato a punteggio pieno dal 2006. Stiamo parlando di un’epoca in cui gli azionisti della compagine progressista erano capitanati da Romano Prodi e riuscivano a sbancare al botteghino contro Silvio Berlusconi. Le agende di Conte e Schlein non si intrecciano, non prevedono faccia a faccia, ma si basano su un comune denominatore: girare l’Italia provando a ingraziarsi studenti, precari, disoccupati, esodati. In estrema sintesi, tutto quel girone di cittadini che scendono in piazza contro le politiche del governo Meloni.

Qui dunque parlano le agende. Il 9 novembre, a esempio, l’avvocato del popolo presenta il suo libro, Una nuova primavera, al campus universitario di Salerno. E sempre nel medesimo giorno, per accarezzare un’altra fetta di elettorato, incontra a Benevento una rappresentanza dei lavoratori della Menarini, ex Irisbus, così da affrontare le criticità relative allo stabilimento campano, segnate da cassa integrazione, calo di commesse e incertezza sul futuro. Da quel consesso Conte è molto netto: «Stiamo parlando solo in Campania di oltre 400 lavoratori che significa 400 famiglie. La chiusura di un’azienda con questi numeri rappresenterebbe un terribile impoverimento della realtà locale economica e sociale». E promette che solleciteranno la convocazione di un tavolo al ministero con sindacati e azienda. Ma non è finita. Perché Conte fino a 48 ore fa è stato ai cancelli dello stabilimento Henkel di Ferentino da dove ha assicurato: «Non vi lasciamo soli. In tutte le sedi il M5S si farà sentire per trovare una soluzione».

Non è da meno la segretaria del Pd che lo scorso 11 novembre con i parlamentari Vinicio Peluffo, Antonio Nicita e Michele Fina si è presentata davanti al ministero dell’Istruzione per solidarizzare con i lavoratori dei call center. E solo qualche settimana prima Schlein ha preso parte allo sciopero e al presidio degli operai davanti allo stabilimento Beko di Meloni e poi ancora ai cancelli Electrolux di Cerreto d’Esi, denunciando il mancato rispetto degli accordi industriali e chiedendo un intervento diretto del governo. Così tutto si tiene, Conte e Schlein sposano la stessa azione: cavalcare la protesta per un voto in più.