Psico-dramma Pd, affonda nei sondaggi: ecco i numeri che inchiodano Schlein

Quando si parla di sfida politica in Italia, inutile dire che le prime due facce che vengono in mente sono quelle di Giorgia Meloni, attuale presidente del consiglio italiano e leader di Fratelli d’Itali, e Elly Schlein, volto più noto della sinistra democratica e segretaria del Partito democratico da diversi anni a questa parte. La corsa alla leadership, per ora, è una gara piuttosto scontata che Giorgia Meloni continua a vincere sondaggio dopo sondaggio. L’ultima rilevazione dell'istituto Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni non è un’eccezione.

Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni è al 30,5% proprio come lo scorso 5 novembre. Il Pd di Elly Schlein, invece, cede l'1% e scende al 22%. Il divario tra i due partiti sembra incolmabile: ormai sono più di nove i punti percentuali che dividono Fratelli d’Italia dal principale partito d’opposizione. Un distacco netto, sintomo della differenza sostanziale e soprattutto politica tra i due partiti. Il Movimento 5 stelle resta all'11,5%. Stabile anche forza Forza Italia al 9,5%, mentre la Lega perde lo 0,5% e si attesta al 7,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6%, come nella scorsa rilevazione. Azione guadagna mezzo punto (+0,5%) ed è al 4,5%, come Italia Viva-Casa riformista al 3% (+0,5%). Infine stabili Noi moderati all’1,5%, + Europa e Udc, entrambi all’1%.

In generale, il centrodestra, comprensivo dell'Udc, scende al 50% (-0,5%), come il campo largo al 43,5% (-0,5%). La stima dell’affluenza resta al 56%.

Nota del sondaggio:

Sondaggio Noto effettuato per Porta a Porta (Rai). Campione 1. Sondaggio effettuato il 16 e 17 novembre 2025. Stima affluenza 56%.