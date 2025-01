Marina Terragni nuovo Garante per l’Infanzia

Ascolta ora 00:00 00:00

Marina Terragni è il nuovo Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. La giornalista e scrittrice milanese, nominata dai presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, prende il posto di Carla Garlatti, ex presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste.

Una nomina che farà discutere in quanto Terragni è un’attivista femminista "fino al midollo" e ferma oppositrice delle "teorie gender", della maternità surrogata e della transizione di genere dei minori. Considera il genere come una questione esclusivamente biologica e non ammette che le donne transgender rientrino tra le femministe e, pertanto, viene ritenuta una "Terf", ossia appartenente a quella corrente di femminismo radicale transescludente. È stata presidente del Gender Equality Advisory Council del G7 nel 2024 e ha scritto un importante saggio contro la gestazione per altri intitolato Temporary Mother: Utero in affitto e mercato dei figli dove si chiede: " Chi è una madre surrogata, se non una madre?" . E ancora: "Perché si pretende che scompaia dopo aver portato a termine il suo biolavoro? Si può affittare il proprio corpo e mettere in vendita un essere umano?". Un'altra sua importante pubblicazione è Gli uomini ci rubano tutto, un libro dove esprime una posizione di femminismo non negoziabile che " non chiede pari opportunità, non elemosina porti, non si compiace del vittimismo", scrive Terragni.