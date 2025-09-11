"La figlia di Kapoor...". La gaffe di De Luca con lo scultore indiano: la donna è sua moglie

Ancora una gaffe da parte del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina ha eseguito il cerimoniale di presentazione della nuova stazione della metro della linea 7 a Monte Sant'Angelo. Con lui era presente anche l'architetto e scultore Anish Kapoor, autore degli ingressi della stazione. " Siamo grati a lei per avere arricchito la nostra città di un altro segno di arte, come dice questa bellissima ragazza che non è solo una brava traduttrice ma è la figlia di Kapoor, ed è meglio del traduttore dell'Eav ", ha dichiarato.

Peccato che la donna che stava accanto allo scultore, Oumaima Boumoussaoui, non sia la figlia di Kapoor ma sua moglie, 30 anni più giovane di lui. Solo dopo che il presidente della Regione è stato ripreso dai presenti, che hanno mormorato attirando la sua attenzione, lui si è corretto: " La moglie, chiedo scusa. Anche in questo Kapoor dimostra di essere un creativo. Siamo gemellati da questo punto di vista sui gusti ". Ma la gaffe ormai era fatta e a De Luca, così come a Kapoor, a Boumoussaoui e tutti quelli che si trovavano in quel momento alla presentazione non è rimasto che fare un sorriso e andare avanti. " L'opera di Kapoor è scultorea e architettonica, è un unicum dal punto di vista artistico. I cittadini vedranno che è un'opera splendida ", ha proseguito il governatore della Campania dopo quella gaffe, sottolineando che " è una delle opere simbolo della Napoli contemporanea, con i lavori partiti negli anni '90, che poi si sono un po' bloccati per strada come sempre accade a Napoli e abbiamo ripreso lavori 4 anni fa con Eav, he ha finito un'opera davvero importante. Questa stazione Kapoor a Monte Sant'Angelo collega bene questa parte della città e mi ricorda quanto abbiamo fatto con la stazione della metro a Scampia ".

Kapoor e Boumoussaoui sono una coppia di lungo corso nonostante la differenza d'età. Lo scultore ha oggi 71 anni, sua moglie circa 40 e i due si sono sposati nel 2023 a Venezia, un anno prima di dare alla luce il loro primo figlio.

La donna conosce molto bene la nostra lingua, in quanto ha studiato per anni in Italia, all'Alma Mater di Bologna, dove si è laureata in Economia e gestione aziendale. È affermata nella sua professione die non è sembrata indispettita dalla gaffe di De Luca.