Una fondazione intitolata a Silvio Berlusconi

A poco più di sette mesi dalla morte di Silvio Berlusconi - e a una settimana esatta dai trent'anni esatti dalla sua discesa in campo - i figli dello storico fondatore di Forza Italia starebbero completando le pratiche per la creazione della fondazione intitolata proprio al Cavaliere. In particolare la primogenita, Marina Berlusconi, avrebbe definito con un pool di avvocati le pratiche necessarie per la creazione dell'ente. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Lapresse nelle prossime settimane potrebbe avvenire la presentazione.

Un evento che andrebbe ad aggiungersi ai tanti appuntamenti politici (e non solo) che caratterizzeranno l'anniversario tondo del celebre videomessaggio inviato a tutti i telegiornali italiani con il quale Berlusconi annuncia il proprio ingresso ufficiale nell'agone politico, datato 26 gennaio 1994. "L'Italia è il Paese che amo...", era l'incipit della comunicazione della nascita di un partito a forte spinta liberale che si proponeva di sconfiggere alle elezioni del 28 marzo la "gioiosa macchina da guerra" guidata da Achille Occhetto (evento che puntualmente accadde). Ora, insieme ai tanti ricordi da parte dei vertici di Forza Italia che caratterizzeranno le prossime settimane, con tutta la probabilità si aggiungerà anche la nascita di una fondazione, ideata dalla presidente di Fininvest, che porterà il nome del quattro volte presidente del Consiglio, scomparso all'età di 86 anni lo scorso 12 giugno.