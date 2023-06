"Per fortuna è morto". Toscani contro il Cav. Ma a Scampia gli danno una lezione

Ennesima vergogna da parte di Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi. Nel giorno in cui in Senato è stato ricordato il Cavaliere, il fotografo era presente a Scampia, periferia di Napoli, in occasione dello svelamento di una sua opera composta da scatti realizzati a cento giovanissimi del quartiere. Il progetto, che prende il nome di "Tutt'egual song' 'e criature", è un'iniziativa lodevole per un territorio che si sta tentando di riqualificare e di riabilitare, soprattutto per dare un futuro ai giovani che crescono tra quei palazzi. Nonostante di spunti per un intervento intelligente e circostanziato, Toscani ha tentato l'exploit dedicando un passaggio a Silvio Berlusconi, che non ha ottenuto il risultato che forse si attendeva, visto che gli organizzatori si sono dissociati.

Nel suo intervento, il fotografo ha dichiarato, in riferimento al Cavaliere: " Per fortuna è morto. Ci ha rubato la dignità sociale, eravamo un Paese dignitoso e con lui c'è stata una grande rovina ". Parole che non sono piaciute a Ranieri Roberto Ricciardi, presidente di Smean Energy, consorzio organizzatore del progetto, che con una nota ha voluto prendere le distanze dalle parole di Toscani. " Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l'Italia e per gli italiani ", si legge nel comunicato stampa. Il fotografo è solo uno dei tanti che dalla scomparsa del Cavaliere continua a gettare fango sulla sua vita, in spregio alla famiglia e a chi lo ha amato.