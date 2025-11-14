Sale la fiducia nel governo, Forza Italia sopra l'11%: sondaggio gela la sinistra

Davanti alla confusione del dibattito pubblico sulla riforma della giustizia, la prossima Legge di Bilancio e le dinamiche interne all’Aula tra opposizione e maggioranza, i numeri delle ultime rilevazioni mettono un po' di ordine sulla reale tenuta politica dei singoli partiti italiani. Tra questi sondaggi c’è anche quello realizzato da Tecnè-Dire per conto di Bidimedia. Una rilevazione molto completo che ci offre un quadro nitido dell’attuale situazione politica nostrana.
In primis, per quanto riguarda i singoli partiti, gli elettori hanno cambiato, anche se di poco, le loro preferenze. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni rimane il primo partito italiano con un grande distacco rispetto al secondo. Fratelli d’Italia, infatti, rispetto alle scorse rilevazioni, ottiene un piccolo aumento che lo fa arrivare addirittura al 31,1%, un dato record rispetto alle premesse iniziali e, soprattutto ai tre anni di governo che, di solito, logorano i partiti. Al secondo posto, a dieci punti percentuali da Fratelli d’Italia, troviamo il Partito democratico firmato Elly Schlein.
Se diamo uno sguardo dalle parti del Nazareno, sede ufficiale del Pd, notiamo che le preferenze arrivano al 21,7%. Gli alleati del Movimento 5stelle, invece, solo all’11,7%, in calo rispetto alla settimana scorso dello 0,1%. Passando alle altre forze della maggioranza, rimane da segnalare il balzo di Forza Italia che supera l’11% e il tonfo della Lega che cade dello 0,1% ma arriva solo all’8,3% delle preferenze totali.
Le altre forze della sinistra più estrema cadono. Alleanza Verdi e Sinistra continua a perdere terreno e si attesta al 6%. Se si analizza la fiducia nell’esecutivo, invece, il sondaggio rappresenta una doccia fredda per Schlein e soci.In un solo mese, stando ai numeri di questo sondaggio, il governo ha guadagnato 1,0% della fiducia.
Nota del sondaggio:
Sondaggio effettuato da Dire-Tecnp per conto di BIDIMEDIA con interviste effettuate tra il 4 e il 6 novembre