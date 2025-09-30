Fratelli d'Italia cresce ancora e sfonda il 30%: ecco chi sale e chi scende

Nuovo sondaggio, nuove dinamiche politiche da scoprire in questa settimana di tornate elettorali regionali. L’ultimo sondaggio realizzato da Swg e pubblicato dal Tg La7 di Enrico Mentana ci offre una fotografia nitida dell’attuale situazione politica. Da un lato analizza l’andamento dei partiti rispetto alla settimana precedente e dall’altro, invece, registra la fiducia degli elettori.
I risultati sono pochi ma netti. Fratelli d’Italia mantiene il consenso creato in questi anni e lo incrementa volando oltre il 30% delle preferenze totali. A differenza delle ultime rilevazioni cresce il Partito democratico che, però, rimane ancora molto indietro rispetto al primo partito italiano. Stesso discorso vale per l’alleato del Pd, il Movimento 5stelle, che vede il suo consenso aumentare anche se di poco. Questo, in generale, il quadro della situazione politica nostra.
Entrando nel dettaglio dei numeri, la formazione guidata dal presiedente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel giorno in cui il centrodestra vince le elezioni regionali nelle Marche, guadagna lo 0,3% e sale al 30,5%. Aumenta il margine sul Partito Democratico di Elly Schlein, che cresce dello 0,2% e arriva al 22,1%. Stesso risultato per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 13,7% ma ancora terzo partito in Italia.Alle spalle dei primi 3 partiti, rimane tutto invariato, La Lega guidata da Matteo Salvini rimane al 9%, mentre Forza Italia di Antonio Tajani non si sposta dall'8%. In calo Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che cedono lo 0,2% e scendono al 6,5%. Più staccati Azione di Carlo Calenda (3,1%), Italia Viva di Matteo Renzi (2,2%) e +Europa di Riccardo Magi (1,9%).