Fratelli d'Italia in Lombardia: una visione per un Paese più forte

Il caldo e l'incedere dell'estate non fermano Fratelli d'Italia, che nel capoluogo lombardo ha organizzato l'evento "Milano la nostra casa" che ha riunito amministratori locali, esperti ed esponenti della politica regionale, tra i quali anche assessori e consiglieri, per una serata di formazione e confronto sui temi cruciali per il Paese e la regione. Un "incontro formativo", l'ha definito l'onorevole Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessore Franco Lucente, Marco Bestetti, Matteo Forte, Maira Cacucci. Hanno presenziato anche il senatore Sandro Sisler e l'onorevole Lorenzo Malagola. La presenza di giovani amministratori conferma la volontà di Fratelli d'Italia di investire sul futuro e sulla formazione di una classe dirigente preparata e radicata sul territorio. La Lombardia è da sempre una regione strategica per il Paese nello scacchiere economico, ed è considerata un motore fondamentale per la ripartenza e lo sviluppo nazionale.

Che tipo di incontro è stato?

C'erano quasi 150 amministratori locali, molti dei quali giovani, giovanissimi, della Lombardia. È stata direi quasi una serata formativa sui temi di economia di rilevanza nazionale. Abbiamo parlato di alcuni dati macroeconomici che rappresentano un'Italia molto diversa rispetto a come viene dipinta, decisamente migliore. Abbiamo anche discusso del risiko bancario, della necessità di tutelare i risparmi degli italiani e di valorizzare i loro risparmi. Questo sia nell'ottica di aiutare l'economia reale, sia, dato che gli italiani sono particolarmente bravi nella previdenza e nel risparmio, di far fruttare questi risparmi un po' di più di quanto finora il mondo bancario non abbia fatto. In questo senso, abbiamo illustrato le opportunità che stiamo creando anche grazie alla riforma fiscale e alla riforma del mercato finanziario dei capitali.

E per quanto riguarda nello specifico la Lombardia?

Abbiamo fatto ovviamente il punto anche a livello regionale, nell'ottica di spingere sulla necessità di rafforzare un primato che la Lombardia ha come regione guida in Italia, e non solo. Quindi, rafforzare quelli che sono i temi fondanti, come la sanità e i trasporti, ma non solo, anche al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, proponendo un modello virtuoso per il resto d'Italia.

Qual è l'obiettivo strategico di questi incontri sul territorio lombardo?

La nostra idea è quella di rafforzare la presenza di Fratelli d'Italia non solo nelle istituzioni lombarde, ma anche nella società lombarda.

I sondaggi e i dati elettorali di questi anni sono stati molto positivi, ma bisogna dare concretezza per rafforzare e aiutare anche la presidente Meloni non solo a farci vincere, ma anche a governare bene. Bisogna dare seguito a questa spinta, specialmente in Lombardia.