Giornata della Marina Militare, Meloni: "L'Italia è orgogliosa di voi"

Ascolta ora 00:00 00:00

“L’Italia è orgogliosa di voi”: queste le parole di Giorgia Meloni per rendere omaggio alla Marina Militare. Oggi, infatti, si celebra la Giornata della Forza Armata, istituita nel 1939 e indicata per commemorare una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso della Prima guerra mondiale, ossia l'impresa di Premuda.

"In occasione della Giornata della Marina Militare Italiana, desidero rivolgere un pensiero di profonda gratitudine agli uomini e alle donne che ogni giorno servono la Nazione con disciplina, coraggio e senso del dovere” il messaggio della Meloni in un post pubblicato sui suoi profili social: “Con il loro impegno garantiscono la sicurezza dei nostri mari e rappresentano l'Italia nel mondo, portando in alto il Tricolore con onore e professionalità. Buon anniversario alla Marina Militare”.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto celebrare la Giornata della Marina Militare, inviando un messaggio al Capo di Stato Maggiore Enrico Credendino: "Le donne e gli uomini della Marina Militare rappresentano un'eccellenza, il volto di un'Italia che si fa carico, con alto senso di responsabilità, della missione di contribuire a salvaguardare la pace e la sicurezza, in aderenza ai valori costituzionali. Nel giorno della vostra festa, mentre saluto la Bandiera, rivolgo il primo pensiero alla memoria dei marinai caduti che hanno testimoniato con il sacrificio della vita la loro dedizione alla Patria".

Così, invece, il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Dietro ogni rotta tracciata, ci sono competenza, passione e sacrificio.

Oggi, nella Giornata della Marina, ringraziamo i nostri professionisti del mare e celebriamo il ritorno 'a casa' di nave Vespucci, al termine di un Tour Mondiale straordinario: un viaggio che ha portato nel mondo l'anima dell'Italia. La Marina Militare non è solo sicurezza, innovazione e libertà di navigazione, ma è forza in grado di costruire ponti di pace e cooperazione: auguri a tutti i marinai!".