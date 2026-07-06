Decaro è il governatore più apprezzato, ma Stefani e Fedriga lo tallonano. La classifica che premia il centrodestra

Il presidente di Regione più apprezzato in Italia è Antonio Decaro. Dopo i dieci anni da sindaco di Bari, l’attuale presidente della Puglia apre la classifica dei governatori con il 66% dei consensi. Ma al secondo posto c’è Alberto Stefani, presidente del Veneto, che lo tallona con il 65%. Il dato lo colloca a un solo punto da Decaro. Sul podio resta anche Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, già presente nelle posizioni di vertice nelle precedenti edizioni. Tra gli altri governatori, Alberto Cirio in Piemonte raggiunge il 60%, lo stesso dato registrato da Roberto Occhiuto in Calabria. Occhiuto migliora di due punti rispetto allo scorso anno e di 2,7 punti rispetto al risultato elettorale.

Attilio Fontana, presidente della Lombardia, si colloca al sesto posto con il 57%. È il governatore che registra la crescita annuale più alta nella rilevazione, con cinque punti in più rispetto al 2025. A metà classifica si trovano Renato Schifani in Sicilia e Vito Bardi in Basilicata. Roberto Fico in Campania è al decimo posto insieme a Francesco Acquaroli, presidente delle Marche. In fondo alla graduatoria ci sono Francesco Roberti in Molise, ultimo anche lo scorso anno, e Francesco Rocca nel Lazio. Sotto il 50% si collocano anche Marco Bucci in Liguria, Stefania Proietti in Umbria e Alessandra Todde in Sardegna. Quest’ultima migliora comunque di 2,5 punti rispetto alla precedente edizione.

Festeggia quindi la Lega di Matteo Salvini che "esprime soddisfazione per i risultati del Governance Poll del Sole 24 Ore - con due governatori Lega sul podio dei primi tre - che confermano il buon lavoro dei propri amministratori. Alberto Stefani, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana sono tra i governatori più apprezzati d'Italia, a dimostrazione che serietà, concretezza e buon governo vengono riconosciuti dai cittadini". Il Carroccio evidenzia che "dove governa la Lega si governa bene. La squadra cresce e si rafforza sui territori. Nell'ultimo mese si sono aggiunti altri cinque sindaci, segnale di un radicamento sempre più forte e di una classe dirigente che conquista la fiducia delle comunità locali. Il lavoro non si ferma".

Sul fronte dei sindaci, Sara Funaro è al primo posto nella nuova edizione del Governance Poll, la rilevazione annuale sul consenso dei sindaci realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. La sindaca di Firenze raggiunge il 66%, con un aumento di undici punti rispetto alla rilevazione del 2025, e diventa la prima donna a guidare la classifica. Sul podio figurano anche Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, vincitore della scorsa edizione, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Entrambi sono anche ai vertici dell’Anci: Manfredi come presidente e Fioravanti come presidente del Consiglio nazionale.

Tra i dati più rilevanti della graduatoria dei sindaci c’è la crescita di Federico Basile a Messina. Il primo cittadino, espressione di Sud chiama Nord, passa dal 50% al 62% e sale dal 73esimo al quinto posto. Il risultato arriva dopo le dimissioni anticipate e la successiva rielezione al primo turno, lo scorso maggio, con il 58,4% dei voti. Nella parte alta della classifica si colloca anche Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, quarto con il 63%. Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, è sesto con il 61%, confermando il dato positivo della precedente rilevazione. A Benevento Clemente Mastella conferma l’exploit del 2025, mentre a Crotone si segnala il risultato di Vincenzo Voce.

In crescita anche Roberto Lagalla a Palermo, che guadagna undici punti rispetto allo scorso anno e si allontana dall’ultima posizione occupata nella precedente edizione. L’ultimo posto nella nuova classifica torna invece a Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, già maglia nera nel 2024. A Genova, Silvia Salis si colloca al 33esimo posto con il 55%.

Il dato registra una crescita rispetto al risultato delle urne, ma più contenuta rispetto ad altri amministratori. Salis ha concluso da poco il primo anno di mandato ma ha potuto sfruttare la visibilità dei media in relazione alle voci che la vedono come possibile leader del campo largo.