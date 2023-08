“Gridano motto fascista”. Ora il Pd se la prende con i bambini

Il Pd è in apnea, è lapalissiano, ma non abbandona le speranze di convincere gli italiani dell’esistenza di un’emergenza fascismo. L’ultima trovata dei dem chiama in causa persino i bambini: il grido “vincere, vincere e vinceremo” intonato da un gruppo di ragazzi tra gli 8 e i 16 anni – ospiti dell’isola dell’Asinara per un campo scuola per subacquei – rappresenterebbe una pericolosa nostalgia del Ventennio mussoliniano.

"'Vincere e vinceremo'. Gridavano allora i fascisti che insanguinavano le nostre terre e azzeravano le libertà individuali e collettive insieme all'alleato nazista. Che quel motto venga fatto gridare, insieme ad altri di matrice mussoliniana, a dei ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, ospiti dell'Isola dell'Asinara per un campo scuola per subacquei, organizzata dall'associazione Sette Mari, è uno sfregio per quanti caddero durante la dittatura nazifascista e per quanti combatterono e persero la vita per sconfiggere il vile oppressore" , questo il j’accuse del deputato del Pd, Silvio Lai.

Il parlamentare di Elly Schlein ha definito “ intollerabile ” l’esistenza di persone e organizzazioni che “in chiave nostalgica tentano di trasmettere ai nostri giovani quei terribili fasti”. Lai ha ovviamente colto la palla al balzo per rincarare le accuse: “Ci domandiamo se ne è al corrente il commissario del Parco, insediatosi dopo mesi di vacatio amministrativa accumulata per l'incapacità di governo nazionale e regionale di trovare soluzioni condivise. E la Giunta regionale ha intenzione di intervenire o pensa di allinearsi a quelle metodologie educative come sta facendo la destra nazionale difendendo le frasi ingiuriose del generale Vannacci?" . Immancabile il finale da libro Cuore: "Una cosa è certa. Su quell'isola vorremmo tornare a sentire le urla di gioia dei ragazzi del nostro tempo che si divertono, crescono e si formano in uno dei luoghi più suggestivi del mondo” .