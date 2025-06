"Ha cambiato il proprio volto". Così Lampedusa è tornata a vivere

Ascolta ora 00:00 00:00

Fratelli d'Italia è tornato a Lampedusa per un sopralluogo nell'isola il cui porto ha sopportato negli anni flussi enormi di migranti in ingresso in Italia. Ma dopo due anni e mezzo qualcosa è cambiato e " due anni e mezzo dopo abbiamo trovato un'isola che ha cambiato il proprio volto ". Così Sara Kelany, responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia, ha descritto la situazione che ora vive l'isola in un video publicato sui social da Fratelli d'Italia. Una situazione completamente diversa rispetto al passato, quando rischiava di diventare una colonia nordafricana o un Cpr a cielo aperto.

" La gestione dell'hotspot da parte di Croce Rossa ha fatto sì che venissero razionalizzate tutta una serie di procedure e la diminuzione della pressione migratoria, determinata dalle politiche del governo, hanno alleggerito le fatiche di quest'isola. Oggi coniughiamo la sicurezza dei cittadini con l'accoglienza: per il governo Meloni la migrazione resta una priorità. I risultati raggiunti fino a oggi sono molti e non ci stancheremo di andare avanti su questa strada che sta portando enormi frutti ", ha detto ancora l'onorevole.

A formare la delegazione, oltre ad Arianna Meloni e Sara Kelany, i due capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, i responsabili di dipartimento Giovanni Donzelli, Francesco Filini, i vicepresidenti Augusta Montaruli, Salvatore Sallemi e Marco Scurria e il senatore Raoul Russo. " Dopo due anni e mezzo di governo Meloni abbiamo verificato che la situazione è del tutto diversa, siamo stati all'hotspot, abbiamo visto l'accoglienza ai migranti che erano in numero limitato, e questo è fondamentale per dare un'accoglienza migliore ", ha dichiarato Lucio Malan, capogruppo al Senato. " Era un luogo pulito, accogliente, dove era tutto organizzato per identificare le persone, per vedere quelli che hanno bisogno immediato di intervento medico, quelli che devono rimanere e quelli che devono essere rimandati via ", ha detto ancora. " È una situazione che ha ridato vita all'isola e ridato tranquillità alla popolazione. Può ridare impulso al turismo, cosa che è già avvenuta ", ha detto ancora Malan.

Parlando nel corso del punto stampa, Arianna Meloni ha ribadito che "".