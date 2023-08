I due vicepremier tornano a Ceglie Messapica

Mezzo governo torna a Ceglie Messapica, per la kermesse organizzata ogni anno nella cittadina in provincia di Brindisi da Affari Italiani. Dal 26 al 28 agosto si alterneranno sul palco Tajani, Salvini, Calderone, Fitto, Sangiuliano e Urso. Oltre ai due Vicepremier e a quattro ministri, nel programma anche tante altre personalità provenienti dal mondo della politica, della magistratura, del giornalismo e dell’economia, tra cui Licia Ronzulli, Francesco Paolo Sisto, Calenda, Durigon, Marcello Gemmato, Vittorio Feltri, Davigo, Fidanza, Misiani, Rizzo, Ronzulli, Travaglio, Zoppas.

Il bilancio del Governo Meloni a nove mesi dall’insediamento della prima presidente del Consiglio donna in Italia, il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Matteo Salvini e della scomparsa di Silvio Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita: sono questi i grandi temi da cui prenderà il via la sesta edizione de “La Piazza - Il Bene Comune”, che si terrà il 26,27 e 28 agosto a Ceglie Messapica, intitolata “Meloni d’autunno”.

Sabato 26 agosto si alterneranno sul palco, Matteo Salvini, Adolfo Urso, Marina Calderone, Marcello Gemmato, Licia Ronzulli, Carlo Fidanza, Antonio Decaro, e Vittorio Feltri.

Domenica 27 agosto sarà la volta di Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Claudio Durigon, Antonio Misiani, Stefano Patuanelli, Cateno De Luca, Carlo Calenda, e Stefano Bisi.

Infine lunedì 28 agosto concluderanno il viceministro Francesco Paolo Sisto, Michele Emiliano, Piercamillo Davigo, Luigi Bisignani, Francesco Boccia, Andrea Crippa, e Gianni Alemanno.