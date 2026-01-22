I fascisti della Storia

L'Italia è piena di statue di fascisti: è giusto abbatterle?, è la domanda di un videoreportage che gira in Rete. E la risposta potrebbe essere: Se è per questo è piena pure di giornalisti incapaci: è giusto dargli retta?

E insomma ieri, per autolesionismo professionale, ci siamo visti il servizio. Saverio Tommasi che riprende un libro di Tomaso Montanari, su Fanpage. Un triplete da brividi. E comunque. Ecco qui Saverio Tommasi un Paolo Berizzi che non ce l'ha fatta, ed è tutto dire che guidato da un pamphlet di Montanari vecchio di due anni (certi giornalisti sono sempre in ritardo...), gira l'Italia chiedendosi se è giusto continuare a ospitare certe statue, partendo da Montanelli, «acquirente di bambine» (ma la storia della sposa bambina è solo la boutade di uno spaccone) per arrivare alla statua dei Quattro mori di Ferdinando I a Livorno, scambiando per un monumento a uno schiavista quello che invece è un monumento a un liberatore: i quattro neri che il re tiene in catene sono pirati saraceni catturati mentre, nel '500, razziavano le coste toscane per rapire uomini e donne. Da ridurre in schiavitù...

Per riscrivere la Storia occorre prima studiarla.

Forse non c'entra. Ma ci viene in mente che da piccoli abitavamo in una via intitolata a un partigiano.

Che però, raccontavano i nonni, non era stato ucciso dai fascisti. Ma da un vicino di casa perché gli stava rubando il maiale. Per dire, caro Saverio (ma non eri partito per l'Iran?), quanto siano tortuose le vie della Storia.