I "kompagni" contro Potere al Popolo: "Quelli di Hamas non sono partigiani"

Potere al popolo “blastato” dai suoi stessi kompagni. Il sostegno alla causa palestinese, infatti, stavolta divide persino il movimento politico di estrema sinistra.

Sotto un post pubblicato ieri in cui Potere al popolo definiva falsa la notizia dei 40 bambini decapitati da Hamas e non si dava credito all’esistenza di stupri di massa sono comparsi dei commenti decisamente contrari alla teoria della “fabbrica di una fake news”. Una sostenitrice, infatti, non usa mezzi termini e scrive: “Hamas ha agito un massacro, un atto di terrorismo puro e semplice, ben sapendo che avrebbe provocato le tipiche reazioni repressive e disumane del governo di Netanyahu. Non capisco – conclude l’utente - né la teoría della situazione win win, né il dover creare due mostri peggiori di quello che già sono, entrambi. Ma parlare un linguaggio di pace?” .

Ma commenti negativi si ritrovano anche nel post di tre giorni fa dove Potere al Popolo pubblicava il comunicato dell’ultimo coordinamento nazionale ed esponeva la sua posizione sulla situazione in Palestina, sulle iniziative contro la guerra e sulle prossime elezioni europee. “La violenza prevaricatrice ed assassina dei governi israeliani nei confronti del popolo palestinese è cosa certa ma non si può tacere – ammonisce il commentatore vicino all’estrema sinistra - il fatto che Hamas non combatte per la libertà dei palestinesi ma solo per l'affermazione di un regime teocratico ed illiberale e che la indistinta e metodica strage di civili israeliani non è un'azione di guerra ma una pura azione criminale che nulla porta alla causa di quel popolo oppresso e massacrato da decenni se non enormi, ulteriori, lutti”.

La solfa non cambia in un post dedicato a un video in cui l’ex ministro delle Finanze greco, Anis Varoufakis, spiega che solo la fine dell’apartheid può garantire la pace in Palestina. Anche in questo caso è durissima la reazione di un utente che, pur riconoscendo le “tante ragioni” della Palestina, condanna il massacro compiuto da Hamas e puntualizza: “Sono da sempre di sinistra, comunista da prima che qualcuno di voi che legge fosse nato, capisco le battaglie, ma: I BAMBINI NON SI TOCCANO! Questo é un appello alla ragione, ci deve pur essere qualcosa che ci assomiglia nei vostri cuori! LIBERATE I BAMBINI!”. La musica non cambia neppure sotto il post-denuncia sugli scontri alla Sapienza tra studenti e forze di polizia: “Questa non è la resistenza palestinese ma un attacco terroristico della Jihad, le cose vanno contestualizzate e lette con onestà intellettuale specialmente a sinistra, al netto delle colpe del governo israeliano, queste modalità terroristica Jihadista va condannata, la solidarietà se non ad Israele, va mandata alle vittime ed ai giovani come noi che sono stati rapiti da integralisti islamici”.