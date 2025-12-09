"I personaggi del Vangelo sono queer". La lettura choc di Nichi Vendola

Nichi Vendola è stato ospite di "Più libri più liberi" e nel panel durante il quale ha dialogato con il giornalista Carmelo Lopapa ha parlato anche del suo libro "Sacro queer" affermando che "tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer". Ha anche fatto qualche esempio da Maria di Nazareth fino al buon Samaritano che, secondo Vendola, "nel mondo di Salvini sarebbe un trans, uno zingaro. Eppure è lui a mettere in scena il verbo della salvezza e della carità".
La lettura di Vendola è chiaramente provocatoria, una forzatura che nasce dalla volontà di esplorare la radice spirituale della diversità perché, ha detto Vendola, "Queer è un trans, un gay, ma anche chi è insolito, chi sfugge alle etichette". Anche in questo caso si tratta di una lettura forzata che sì, parte dal significato originario della parola, che nel tempo però si è evoluta per identificare chi non vuole o non riesce a dare un nome specifico alla propria identità di genere e/o al proprio orientamento sessuale, o da chi ritiene che la propria identità sia fluida o non rientri nelle categorie tradizionali.
La polemica sul "Vangelo Queer" non è recente ma mette le sue radici qualche anno fa, esplodendo con la pubblicazione del libro "Bibbia Queer. Un commentario" che applica la Teoria Queer (che decostruisce le identità binarie di genere e sessualità) all'esegesi, cioè all'interpretazione delle Sacre Scritture. In quel libro, quindi, si analizzano per esempio l'amore tra Davide e Gionata, le figure di eunuchi, o i gesti e le relazioni di Gesù che, per la sua condizione di celibe senza fissa dimora e le sue frequentazioni "eccentriche" (con pubblicani, peccatori, donne, ecc.), verrebbero interpretati come "divergenti" rispetto alle norme sociali dell'epoca.
La teoria di fondo di letture come questa è che la cultura patriarcale e binaria abbia appiattito o ignorato i significati più ampi e inclusivi del testo sacro.Ovviamente è stata ampiamente criticata perché considerata una interpretazione forzata che contraddice la dottrina tradizionale ed è orientata a generare scandalo. Un po' quello che ha cercato di fare Vendola.