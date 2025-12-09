"I personaggi del Vangelo sono queer". La lettura choc di Nichi Vendola

Nichi Vendola è stato ospite di "Più libri più liberi" e nel panel durante il quale ha dialogato con il giornalista Carmelo Lopapa ha parlato anche del suo libro "Sacro queer" affermando che " tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer ". Ha anche fatto qualche esempio da Maria di Nazareth fino al buon Samaritano che, secondo Vendola, " nel mondo di Salvini sarebbe un trans, uno zingaro. Eppure è lui a mettere in scena il verbo della salvezza e della carità ".

La lettura di Vendola è chiaramente provocatoria, una forzatura che nasce dalla volontà di esplorare la radice spirituale della diversità perché, ha detto Vendola, " Queer è un trans, un gay, ma anche chi è insolito, chi sfugge alle etichette ". Anche in questo caso si tratta di una lettura forzata che sì, parte dal significato originario della parola, che nel tempo però si è evoluta per identificare chi non vuole o non riesce a dare un nome specifico alla propria identità di genere e/o al proprio orientamento sessuale, o da chi ritiene che la propria identità sia fluida o non rientri nelle categorie tradizionali.

La polemica sul "Vangelo Queer" non è recente ma mette le sue radici qualche anno fa, esplodendo con la pubblicazione del libro " Bibbia Queer. Un commentario " che applica la Teoria Queer (che decostruisce le identità binarie di genere e sessualità) all'esegesi, cioè all'interpretazione delle Sacre Scritture. In quel libro, quindi, si analizzano per esempio l'amore tra Davide e Gionata, le figure di eunuchi, o i gesti e le relazioni di Gesù che, per la sua condizione di celibe senza fissa dimora e le sue frequentazioni "eccentriche" (con pubblicani, peccatori, donne, ecc.), verrebbero interpretati come "divergenti" rispetto alle norme sociali dell'epoca.

La teoria di fondo di letture come questa è che la cultura patriarcale e binaria abbia appiattito o ignorato i significati più ampi e inclusivi del testo sacro.

Ovviamente è stata ampiamente criticata perché considerata unache contraddice la dottrina tradizionale ed è orientata a generare scandalo. Un po' quello che ha cercato di fare Vendola.