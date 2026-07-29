Ideologia e amici. Le sole ragioni dei grillini

I 5 Stelle non si smentiscono mai. Dopo aver reclutato e usato come uomo simbolo della Palestina Sulaiman Hijazi - ovvero il braccio destro di quel Mohammad Hannoun quinta colonna di Hamas in Italia - ora si permettono di mettere in croce il corrispondente Rai da Gerusalemme Gianbattista Brunori colpevole - a dir loro - di non denunciare con sufficiente enfasi le violenze dei coloni. Succede in Vigilanza Rai dove i grillini accusano Brunori di non aver messo l’accento sulla violenza dei coloni nel pezzo del 25 luglio in cui ha riferito degli scontri intorno all’insediamento di Havat Gilad in Cisgiordania. Il problema è che Brunori - come sempre in questi anni - ha usato la consueta obiettività e il consueto distacco per descrivere il sanguinoso episodio in cui un palestinese ha strappato il mitra a un responsabile della sicurezza uccidendo sia lui sia un altro israeliano. In tutto ciò la colpa più grave di Brunori è stata quella di esporre i fatti usando il termine «escursionisti» per definire il gruppo di coloni scontratisi con i palestinesi dei villaggi circostanti. Il termine - per quanto appropriato perché nel gruppo c’erano donne e bambini impegnati in una visita della zona di Havat Gilad - non soddisfa i grillini in quanto non s’adegua alla consueta rappresentazione dei coloni impegnati in violenti assalti ai villaggi palestinesi. La realtà nel mondo ideologizzato dei grillini con prevede sfaccettature e differenziazioni. Come nell’Unione Sovietica del 20° secolo tutto si deve adeguare a una narrazione e a un pensiero unico. Una rappresentazione in bianco e nero dove i palestinesi sono sempre e soltanto vittime, (mandanti ed esecutori del 7 ottobre compresi) e gli israeliani gli spietati responsabili di un nuovo olocausto. E se qualcuno come il corrispondente Rai Giovan Battista Brunori non s’adegua a questa narrazione allora meglio togliergli il diritto di parlare e di raccontare.